Klasické menu a plzeň na zapití. Čeští fanoušci Barcelony si užili sváteční večeři s členem vedení

Plzeňská večeře sice byla skromnější než ta v říjnu 2019 před zápasem Barcelony na Slavii, ovšem scénář byl podobný. Jedla se česká klasika (pan Macia s manželkou si dali kachnu), popíjela se plzeň a fanoušci předali dárek, který by měl jít do klubového muzea na Camp Nou. „Blíží se rekonstrukce stadionu spojená se zvětšením muzea, tak snad se tam křišťálové sklenice od nás vejdou," usměje se Koutný.

Pro ilustraci: český fanklub má okolo 350 členů a patří mezi patnáct největších na světě. Několik nových členů přibylo po letním losu Ligy mistrů, kdy bylo jasné, že Barcelona přijede do Česka. „Vidět Barcu doma je vždycky velký svátek. Pochod na stadion i fandění v kotli jsou extra zážitek, byť zrovna v tomhle zápase už o moc nepůjde," odkazuje Koutný na situaci ve skupině. Barcelona tutově skončí třetí a na jaře ji čeká Evropská liga, poslední Plzeň zůstane bez pohárů. „Mělo by dorazit zhruba 150 českých fanoušků a dohromady nás v sektoru bude asi 350," přibližuje Koutný.

Na jaře bude Barceloně držet palce v Evropské lize, kterou modročervený tým ještě nikdy nevyhrál. Ani starý Pohár UEFA. „Měli jsme šanci už letos na jaře, jenže jsme vypadli ve čtvrtfinále s Frankfurtem," připomíná Koutný. „Každopádně v téhle sezoně se už trofej vyhrát musí. Jinak by to neustál trenér Xavi a možná i některé hvězdy."

Ale teď ještě zpátky do Plzně: jak úterní partie dopadne, Jakube? „Za běžných okolností by se nabízela výhra Barcelony, ale spíš to vidím na remízu 1:1. Plzeň nechce zakončit skupinu bez bodu a u nás dostanou šanci ti, kteří nehrají pravidelně. Může to být bezstarostný fotbal bez vítěze."