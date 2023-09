Kolář chyboval. Dostane šanci Mandous? Jsem zvědavý na víkend, říká bývalý gólman

Nejprve se marně natahoval proti ráně z dálky od Danyila Alefirenka, pak ho z úhlu prostřelil Denys Anťuch. Brankář sešívaných Kolář prožil špatný první poločas, ve druhém už k postupu přispěl dvěma dobrými zákroky za stavu 0:2 i 1:2, kdy zasáhl proti teči Romana Vantucha a nájezdu Ivana Gorbače, jenž se na něj řítil ze strany a byl tísněn na půlce chybujícím Tomášem Vlčkem.

„Ale nenazýval bych to tak, že se ve druhé půli vykoupil, protože takovéto góly prostě nemůžeme dostat. Zaplať pánbůh, že ty dvě situace chytil. Jsem za něj rád, neprožíval lehké chvíle. Také jsem jako mladý chytal a vím, jak těžké to po takové chybě gólman má. Jako hráč v poli s tím můžete něco udělat, vyhrát souboj, někam naběhnout, něco pro tým udělat. Brankář tohle má strašně složité, ví, že udělal chybu, a jen čeká na to, jestli přijde nějaká další situace,“ vylíčil Trpišovský.

„Proti Luhansku chytal špatně. Nejde jen o dva inkasované góly, ale celkový jeho projev mi neseděl. Přišlo mi, že nebyl ve své kůži,“ uvedl pro Sport.cz bývalý ligový brankář Radek Sňozík. „Chyboval. Nestalo se mu to poprvé a zřejmě ani naposledy. Tohle je součást gólmanského života. Je pravda, že v takových zápasech nemůžete dostat dva takové, řekl bych, hloupé góly,“ přidal další z někdejších ligových gólmanů Kamil Čontofalský.

Slavia se v polském Lublinu, kde má Zorja pohárový azyl, celkově trápila. „Jeho výkon zapadl do celkového vystoupení Slavie. Nehrála dobře, měla optickou převahu, ale bez gólového vyjádření. Ve finále se radujete z toho, že dáte gól na 1:2 týmu, který byste měli porazit 5:0. Ale o tom je fotbal. Teď je potřeba to zmuchlat, hodit to za hlavu a dál pracovat. Ničím jiným, než je tvrdá práce, se z toho člověk nedostane,“ zmínil Sňozík.

Kolář se už v minulosti dokázal ze složité situace několikrát vyhrabat. „Určitě se oklepe. Dlouhodobě to na něj nebude mít vliv, ještě potvrdí, že je kvalitní gólman,“ nepochyboval Čontofalský.

Momentálně se však vnucuje varianta, že by se mohl mezi tyče postavit Aleš Mandous, jenž v probíhající sezoně v deseti soutěžních zápasech neodchytal ani minutu. „Mandy je velice dobrý gólman. Až je mi ho líto. Sedět půl sezony na lavičce je takové sportovní neštěstí. Ondra momentálně bůhvíjakou formu nemá. Člověk není uvnitř týmu, nevidí do tréninku, ale ve Slavii mají velice dobré trenéry gólmany, kteří vědí, kdo by měl chytat. Mandy by si však šanci stoprocentně zasloužil,“ odtušil Sňozík.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Brankář Slavie Praha Aleš Mandous a David Hovorka po utkání s Pardubicemi.