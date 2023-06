Konec TK27. Kučera zřejmě definitivně přesedlá na hudební kariéru, Teplice už hledají náhradu

Odchovanec Vysočiny Jihlava v posledních letech balancoval mezi životem profesionálního sportovce a rappera. Ale pozor, oběma profesím se věnoval naplno a rozhodně se nedá říci, že by tím utrpěly ať už výkony na hřišti, nebo ty na pódiích. Hráčský kontrakt v Teplicích každopádně po uplynulé sezoně došel ke svému konci a vypadá to, že jeho prodloužení není na pořadu dne, ačkoliv vedení klubu doufalo v opak. „Máme zájem smlouvu prodloužit, ale záleží na něm, jak se rozhodne. Skloubit hudební kariéru s fotbalem je těžké, ale je to velký profesionál, fotbal rozhodně nešidí," prohlašoval ještě na přelomu května a června ředitel Teplic Rudolf Řepka.