Členové Barcelony schválili renovaci Camp Nou

Do prvního on-line hlasování v historii Barcelony se v neděli zapojilo 48.623 členů klubu, tedy zhruba 44,2 procenta celkového počtu. Pro rekonstrukci Camp Nou a jeho okolí se vyslovilo 87,8 procenta hlasujících "socios". "Jsem nadšený, bude to obrovský krok v našich životech," uvedl spokojený prezident klubu Joan Laporta.

Renovaci stadionu by měla financovat investiční banka Goldman Sachs, jež už v srpnu svolila, že klubu půjčí 595 milionů eur na restrukturalizaci jeho dluhů. Jeden z nejslavnějších klubů světa, který se v posledním období potýká se sportovní a finanční krizí, má celkové dluhy ve výši 1,35 miliardy eur, z toho 673 milionů patří bankám.

Prioritou stavebních úprav areálu bude renovace Camp Nou, jež by měla být hotova do roku 2025. Kapacita už nyní největšího stadionu v Evropě by měla vzrůst ze současných 99 na 105 tisíc.