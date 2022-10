Lewandowski byl velmi rozmazlený, říká bývalý spoluhráč z Bayernu

"V Bayernu byl Robert velice rozmazlený. V Lize mistrů se vždy dostal minimálně do osmifinále. V Barceloně to tak teď není," uvedl Goretzka s úsměvem na tváři. "Na minulosti už však nezáleží. Lewy je hráčem jiného týmu a my to musíme respektovat. On se aklimatizoval na život bez Bayernu a my si musíme zvyknout na hru bez něj," dodal.