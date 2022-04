Mbappému roční plat 40 milionů liber nestačí. Chce od Realu další peníze

Všechno nasvědčovalo tomu, že transfer hvězdného francouzského útočníka Kyliana Mbappého z Paris SG do madridského Realu je hotovou věcí a nic nebrání tomu, aby byl už v příštím týdnu přestup oficiálně oznámen. Zvláště poté, co legendární Brazilec Roberto Carlos pracující pro Bílý balet při ligovém utkání s Osasunou fanouškům prozradil: „Už se to blíží, Mbappé přichází.“ Nyní už ve španělském tisku proskočily informace, že by se transfer mohl zadrhnout na financích.

Foto: Twitter Francouzský útočník Kylian Mbappé s trofejí mistrů světa.Foto : Twitter

Článek Pařížský klub a jeho katarští majitelé dělají vše pro to, aby třiadvacetiletý útočník u Seiny zůstal ještě minimálně rok. Paris SG mohl Mbappého prodat už loni rok před vypršením smlouvy, ale nabízených 200 milionů liber odmítl i s vědomím, že letos v červnu bude francouzský fotbalový klenot volným hráčem a bude moci odejít zadarmo. Teď by svému útočníkovi, který v 41 zápasech nastřílel 31 gólů a přidal k nim 22 asistencí, snesli v Paris SG modré z nebe, jen aby zůstal. Nabídli mu 125 milionů liber, pokud prodlouží smlouvu o další dva roky, Katařané přidali bianco šek, pokud přidá pod smlouvu svůj autogram. 😳 Roberto Carlos (@Oficial_RC3), sobre el fichaje de @KMbappe 💣 ¡Viene! 📹 @SaullRM 📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/oFIzEaFVRe — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 21, 2022 I proto chce Mbappé od Realu víc peněz, než se s vedením klubu původně dohodl. Jeho roční příjem měl činit 40 milionů liber s tím, že smlouvu s Bílým baletem podepíše na pět let. K tomu by měl zinkasovat bonus 80 milionů eur, protože je volným hráčem a přišel by na Santiago Bernabéu zadarmo. Mimochodem - takovou sumu v celé dlouhé historii Realu ještě žádný fotbalista nezinkasoval. Foto: Stephane Mahe, Reuters Brazilec Neymar a Kylian Mbappé.Foto : Stephane Mahe, Reuters Mbappé však má další požadavky, na nichž by mohl transfer ztroskotat. Podle španělských médií požaduje nad rámec domluveného platu dalších 83 milionů liber, což klubové vedení striktně odmítlo, a k tomu stoprocentní vlastnictví osobních reklamních a marketingových práv. Ani tato praxe není na Santiago Bernabéu běžná - obvykle je poměr mezi hráčem a klubem stanoven v poměru půl na půl. „V tomto případě nejde peníze," ohradila se Mbappého právnička Delphine Verheydenová proti tomu, že by její klient byl příliš hamižný. Podle ní chce mít Kylian pod plnou kontrolou svou image, aby jeho jméno nebylo zneužito v pochybných reklamních kampaních, s nimiž nesouhlasí. Francie Hvězdný fotbalista Mbappé připustil, že by mohl zůstat v PSG Nedávno odmítl Mbappé účast na kampani Francouzské fotbalové federace, protože při ní šlo o reklamu na nezdravé jídlo a hazard. Jednání mezi vedením Realu a Mbappého rodinou budou tudíž pokračovat a je otázkou, jak námluvy nakonec dopadnou. Zvláště když se Paris SG nevzdává naděje, že mladého útočníka udrží. Francie Mbappé chápal, že část fanoušků PSG bojkotovala oslavy mistrovského titulu

