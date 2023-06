Messi se chce vrátit do Barcelony

Finančně je na tom španělský klub nyní lépe a Laporta i kouč Xavi mají velký zájem, aby se jejich legenda na Camp Nou vrátila. "Není to jednoduché, ale uvidíme," řekl stroze klubový šéf. "Bylo by to velkolepé. Nejen pro mě jako trenéra, ale i jako fanouška. Je to pořád skvělý hráč. Ale je to jeho rozhodnutí a já to pochopím, ať to dopadne jakkoli," doplnil Xavi.