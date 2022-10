Napraví Barcelona v El Clásicu trápení na evropské půdě? Real se nás musí bát, zní z tábora Katalánců

Sluší se říci, že jeho celek má v La Lize za sebou takřka snový vstup do ročníku. V devíti utkáních ztratil body jen jednou remízou v úvodním kole a pyšní se úctyhodným skóre 20:1. „V trenéra máme plnou důvěru, jsme na první příčce tabulky. Na zápasy na Santiago Bernábeu se vždy těšíme a ani ten nadcházející není výjimkou," prohlásil prezident klubu Joan Laporta. Barcelona naposledy na madridském svatostánku svého soka doslova smetla poměrem 4:0, z titulu se ale přesto nakonec radoval Real.

A i ten zatím prochází španělskou nejvyšší soutěží bez větších potíží. Bodově je na tom totiž stejně, jako jeho odvěký rival, jen s o něco méně oslnivým poměrem vstřelených branek ku obdrženým – 19:7. Navíc se mu, narozdíl od Barcelony, daří i v Lize mistrů, kde si již s předstihem zajistil postup do osmifinále. A právě tlaku, který na soupeře vyvinul neúspěch na evropské půdě, se Real bude snažit využít. „Nemůžeme je nechat vyhrát, v současné situaci jim jde opravdu o všechno," motivoval své svěřence proslulý italský trenér Carlo Ancelotti.

I tak ale katalánský tábor překypuje sebedůvěrou, což je evidentní i ze slov samotných hráčů. „El Clásica se nemohu dočkat. Jdeme do něj jako ligoví lídři, takže jestli by se někdo měl bát, tak je to rozhodně Real," burcoval křídelník Raphinha, jenž Bílému baletu vsítil branku v letním přátelském utkání, ve kterém Barcelona vyhrála 1:0. „Hrajeme skvělý fotbal. Nemusíme přesně zopakovat výsledek z jarního utkání, bohatě nám bude stačit jakákoliv výhra," připomněl jeho spoluhráč Eric García jarní vysoké vítězství na stadionu rivala.