Po blamáži s Frankfurtem budou vstupenky na domácí zápasy Barcelony nepřenosné

"Ujišťujeme, že tyhle lístky se neprodávaly v Německu. Klub neprodával lístky německým fanouškům. Ti, co si tyhle vstupenky koupili, je předali německým fanouškům, to je zjevné," prohlásil Laporta podle agentury Reuters.

Uvedl, že Barcelona nenese vinu za to, že vstupenky skončily v rukou německých fanoušků. "Nechceme, aby se to opakovalo a budeme jednat. Proto jsme přijali opatření, že pro mezinárodní soutěže budou vstupenky nepřenosné. Klub nenese vinu za to, že lidé porušují pravidla. Dělali jsme, co jsme mohli, abychom se tomu vyhnuli. Ale někteří lidé to udělají, i když tím poškozují klub a fanoušky, kteří jdou tým podpořit na Camp Nou," řekl Laporta.