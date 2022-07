Prezident Barcelony Laporta doufá v Messiho návrat do klubu

"Je to pravděpodobně nejlepší hráč Barcy v historii, pro mě je srovnatelný pouze s Johanem Cruyffem. Jednou k tomu (návratu) musí dojít. Jako prezident Barcy jsem loni v létě musel udělat to, co jsem udělal. Ale také musím jako prezident Barcy - a také z osobního hlediska - říct, že mu to dlužíme," řekl Laporta.