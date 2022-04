Šéf španělského fotbalu se po uniklých hovorech s Piquém vzdá bonusu

Rubiales se ocitl ve Španělsku v minulých dnech pod drobnohledem poté, co byly zveřejněny zcizené nahrávky jeho hovorů s obráncem Barcelony Gerardem Piquém. Mezi tématy jejich debat byl i nový systém španělského Superpoháru, jenž se zápasu mezi dvěma týmy změnil ve Final Four a přesunul se do Saúdské Arábie. Dohodu pomohla vyjednávat Piqého obchodní skupina Kosmos, za což měla získat provizi v celkové výši 24 milionů eur (585 milionů korun).

Z dohody měla profitovat i španělská federace a sám Rubiales, jemuž náležel bonus za to, když se miniturnaje zúčastní Real a Barcelona. Rubiales odmítl, že by na dohodě byl něco nečestného, neboť je normální v každé firmě, aby její vedení inkasovalo více, pokud je úspěšné. Jeho bonus údajně činil 3000 eur.

"Vnímám ve společnosti kritiku bonusu v mém platu. To se teď změní. Navrhl jsem, aby byl na příštím valném shromáždění můj plat upraven," řekl Rubiales. "Nechci, aby si Simeone nebo nějaký jiný trenér myslel, že jsem dělal něco nečestného. Všechno to bylo legální, ale pokud je s tím ve společnosti problém, není důvod v tom pokračovat. Budu se cítit lépe, když se to změní," dodal.