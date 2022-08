Španělskou fotbalovou ligu bude od příští sezony sponzorovat EA Sports

RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Rozmazlují talenty! Pohádkové výdělky s mladými zamávají, chybí jim pokora

Remíza Plzně a porážky Sparty i Slavie? To byl pořádně nečekaný start. Jedním dechem říkám, že jsem za něj moc rád. Z hlediska bodového náskoku samozřejmě nic neznamená, jde jen o první kolo, ale stejně je to ta nejlepší pozvánka do hledišť stadionů. Fanoušci viděli, že uspět v poháru je jedna věc, a potvrdit to v lize druhá. Třeba Slavii pohárový dvojzápas spíš ublížil. A pak je tady ještě Sparta, která prohrála a všechno korunovala červená karta pro Kuchtu. To byl zkrat, který bych přirovnal k zákroku na slávistického gólmana Koláře v duelu s Rangers.