Stašková se těší na madridské derby ve finále Španělského poháru. Bývá to vyhrocené, tvrdí

Česká reprezentantka tak v sobotu udělá tečku za premiérovou sezonou ve španělské metropoli. Jak ji hodnotí? "Je to těžké, protože jsem ze začátku nedostávala tolik příležitostí. Je to opravdu jiné, od mentality, herního stylu, tréninků. Myslím si, že se posouvám a zlepšuju, ale občas je to hodně náročné, když je člověk v zahraničí sám," vysvětluje s tím, že domů do Česka se během sezony jen tak nedostane.