Xavi po kolapsu s Cádizem: Štve nás to, prakticky jsme ztratili šanci na titul

Utkání rozhodl ve 48. minutě Lucas Pérez. Hráči Barcelony sice zachraňujícího se outsidera výrazně přestříleli, ale první ligovou porážku po 15 duelech neodvrátili. "Chyběla nám touha a odhodlání. Nemůžeme doma prohrát s Cádizem. Jsme Barca a musíme udělat víc," prohlásil dvaačtyřicetiletý kouč. "Cádiz bránil, jako by hrál poslední zápas v životě, a takhle se musíme prezentovat i my," doplnil Xavi.

Jeho svěřenci na stadionu Camp Nou selhali podruhé během čtyř dnů. Ve čtvrteční odvetě čtvrtfinále Evropské ligy doma překvapivě podlehli 2:3 Eintrachtu Frankfurt a v součtu s úvodní remízou 1:1 vypadli. "Byl to opravdu špatný týden. Musíme situaci obrátit k lepšímu, co nejrychleji to půjde," podotkl někdejší špičkový záložník.