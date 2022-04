Záložník Isco podle médií v létě odejde z Realu Madrid do Betisu Sevilla

Isco přišel do Madridu v roce 2013 z Málagy, ale v posledních sezonách ztratil pevné místo v sestavě. Za Bílý balet celkem odehrál 351 soutěžních zápasů, ve kterých zaznamenal 53 gólů a 56 asistencí. Španělský mistr Evropy do 21 let v dresu Realu vybojoval 17 trofejí.