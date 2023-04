LEGIONÁŘI POD LUPOU: Šilhavým nevyužitý Černý opět zářil, doplatil ale na neefektivní spoluhráče

„Můžeme si jen vyčítat, že jsme nezvítězili. Hráli jsme dobře, vytvořili si dostatek šancí, ale byli nedbalí v zakončení," mrzelo kapitána van Wolfswinkela, který měl na hlavě gól po jednom z Černého centrů. Twente momentálně okupuje pátou příčku Eredivisie, která by na konci ročníku zajistila postup do play off o kvalifikaci do předkol Konferenční ligy. Český reprezentant ale i nadále s bilancí 9+6 zůstává nejproduktivnějším hráčem týmu.