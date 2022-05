Co se dělo v kabině po bídném poločase? Hrajte stylem Liverpool! burcoval Klopp

„Hrozně by mě zajímalo, co Klopp řekl hráčům o pauze. Protože druhý poločas byl úplně jiný a Liverpool si nakonec postup zasloužil," přiznal bývalý hráč klubu z Anfield Road Michael Owen.

Co se dělo v kabině po poločase hrůzy z pohledu anglického celku? Naznačil to obránce Virgil van Dijk, který Kloppovu řeč reprodukoval: „Hrajte stylem Liverpool, způsobem, jakým hrajeme celou sezonu!" burcoval úspěšný kouč, který v minulém týdnu s klubem prodloužil smlouvu až do roku 2026. „Jít po míči, zvýšit pohyb, víc náběhů za obranu. A přidat víc rychlosti. Musíme ukázat, jak moc chceme být ve finále," prozradil nizozemský reprezentant.

Pro rozjetý Liverpool byla úvodní půle možná jejich nejhorší v tomto ročníku. „Vůbec jsme neměli odražené balony. Villarreal hrál, co chtěl, a my jsme mu to umožnili. Ale jeden bídný poločas ze čtyř si můžeme dovolit, když jsme svůj úkol splnili," poznamenal obránce Trent Alexander-Arnold. Právě on deset minut po pauze nastřelil břevno a zavelel k velkému obratu.