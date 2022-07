Domácí pohárová série sice Plzni nahrává, s varováním ale přišli oba kapitáni

„Víme o tom. Studovali jsme hru Plzně a víme, že doma hraje jinak, než jak se představila u nás. Jiná je v české lize a samozřejmě i v evropských pohárech. Ale také víme, co na ni platilo před týdnem u nás a co by mohlo a mělo fungovat i v odvetě. S tím také do zápasu půjdeme," korespondovala slova kapitána Finů Miro Tenha s míněním Hejdy, že Helsinky rozhodně nepovažují postup za ztracený.