Expert o Spartě: Kuchta, Haraslín...to se musí dávat. Líbilo se mi mentální nastavení

Hodně, hlavně v prvních třiceti minutách. Pak byla perioda, kdy to nebylo takové, přicházely šance Kodaně. Druhý poločas byl opět dobrý. Sparta nehrála hekticky, byla organizovaná a po mentální stránce dobře nastavená. Až závěr ukázal, že Kodaň má velice schopný mančaft s hráči z lavičky, kteří dokážou rozhodovat zápasy.

Kodaň začala hrát daleko více odvážněji. Byla to partie, kde nikdo nechtěl udělat chybu. Obrana Kodaně na mě nepůsobila moc dobře, tam mají slabinu. Naopak se ukázalo, že disponují schopnými hráči v útoku. To je varování. Kodaň ukázala, že má lavičku velice silnou, u Sparty to po vystřídání nebylo takové.