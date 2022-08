Kat sešívaných pro Plzeň? Slavia by neměla dlouhou cestu, po losu má jasno i Slovácko

Nečekali dlouho, fotbalisté Viktorie byli taženi z osudí hned v první dvojici. Cesta do Ligy mistrů je pro ně rozhodně reálná. Pokud si nejprve poradí s Tiraspolem, v závěrečném play off by rozhodně nebyli bez šancí.

Bílkův tým by tam narazil buď na ázerbájdžánský Karabach, nebo na maďarský Ferencváros. S Karabachem už Plzeň hrála, v roce 2016 ho vyřadila ve 3. předkole LM. Po domácí remíze 0:0 remizovala v odvetě 1:1, postup tam trefil pět minut před koncem Michael Krmenčík. Tým z Budapešti pak loni vyřadil Slavii.

Vylosováno! 🙌 V případě postupu do play-off Ligy mistrů narazíme na úspěšnějšího z dvojice Karabach 🇦🇿 / Ferencváros 🇭🇺 Co na los říkáte? 🤩 pic.twitter.com/P2eDzvEokp — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) August 2, 2022

Plzeň by teď začínala venku. Jistou už má minimálně základní skupinu Konferenční ligy, v případě postupu přes Šeriff si zahraje při nejhorším Evropskou ligu. Západočeši se vyhnuli tureckému šampionovi Trabzonsporu a dostali jednu ze tří dvojic z 3. předkola.

Viktoria se ocitla znovu v osudí 4. předkola Evropské ligy pro případ, že by s Tiraspolem vypadla. Pak by hrála buď s Crvenou zvezdou Bělehrad, či arménským Pjunikem Jerevan (s poraženým z dvojice). Jednoznačným favoritem na postup je srbský šampion. Plzeň by znovu začínala venku.

Slovácko se v případě postupu přes Fenerbahce Istanbul utká v play off Evropské ligy s Austrií Vídeň. První zápas by Moravané odehráli v rakouské metropoli, odvetu o týden později doma.

V případě postupu přes Fenerbahce ze 3. předkola Evropské ligy se Slovácko střetne s Austrií Vídeň. První duel by se hrál ve Vídni 18.8.#zaslovacko #UEL pic.twitter.com/P2Ok4xpxID — 1.FC Sʟᴏᴠᴀ́ᴄᴋᴏ (@1_FCS) August 2, 2022

Vítěz domácího poháru MOL Cupu usiluje o premiérovou účast v hlavní fázi některého z evropských pohárů. V kvalifikaci potřebuje vyhrát aspoň jeden dvojzápas, aby si zajistil účast ve skupině Konferenční ligy.

Slovácko by za předpokladu, že neuspěje s Fenerbahce, mohlo narazit na AIK Stockholm, nebo Škendiji Tetovo.

Pokud Slavia ve 3. předkole Konferenční ligy přejde přes Panathinaikos Atény, utká se v play off o postup do skupiny s vítězem duelu mezi Trnavou a polskou Čenstochovou, v jejímž kádru figuruje aktuálně zraněný reprezentační obránce Tomáš Petrášek. Český vicemistr by začal venku.

🎲 | V případě postupu přes Panathinaikos si sešívaní v playoff #UECL zahrají s vítězem z dvojice Spartak Trnava a Raków Częstochowa! První zápas bychom hráli venku 18. srpna, odvetu doma o týden později. pic.twitter.com/sPGoDCq0jq — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 2, 2022

Slavia musí na cestě do skupiny vyřadit tři soupeře; přes jednoho již přišla, když ve 2. předkole jednoznačně postoupila přes gibraltarského outsidera St Joseph's. Pokud by červenobílí v kvalifikaci zaváhali a s jedním ze soupeřů vypadli, poprvé od ročníku 2016/17 by nehráli v pohárech skupinu.

Čtvrtý český zástupce na evropské scéně Sparta již vypadla poté, co v minulém týdnu nestačila na Viking Stavanger.

Los 4. předkola fotbalové Ligy mistrů Mistrovská část: Šeriff Tiraspol/Viktoria Plzeň - Karabach/Ferencváros Budapešť Bodö/Glimt/Žalgiris Vilnius - Ludogorec Razgrad/Dinamo Záhřeb Maccabi Haifa/Apollon Limassol - Crvena zvezda Bělehrad/Pjunik Jerevan FC Kodaň - Trabzonspor Nemistrovská část: Dynamo Kyjev/Sturm Štýrský Hradec - Benfica Lisabon/Midtjylland Saint-Gilloise/Glasgow Rangers - Monako/PSV Eindhoven První utkání 16. a 17. srpna, odvety 23. a 24. srpna