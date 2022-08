Zúžený okruh soupeřů. Slavia ví, na koho by mohla narazit ve čtvrtém předkole. Jasněji má i Slovácko

V osudí bude při úterním losu 4. předkola pohárů ještě Plzeň, která coby domácí šampion hraje kvalifikaci Ligy mistrů. Čtvrtý český zástupce na evropské scéně Sparta již vypadla poté, co v minulém týdnu nestačila na Viking Stavanger.

Všechny tuzemské kluby nejprve bude čekat 3. předkolo. Slavia coby český vicemistr hraje Evropskou konferenční ligu a po vyřazení gibraltarského outsidera St Joseph’s změří síly s Panathinaikosem Atény.

Vršovičtí se ještě předtím v úterý dozvědí dvojici, z níž by vzešel soupeř v závěrečném předkole. Po rozdělení týmů do skupin má Slavia čtyři možné varianty. Červenobílí by v případě postupu narazili na vítěze jednoho z dvojzápasů Lugano – Beer Ševa, Fehérvár – Petrocub Hincesti, Levski Sofia – Hamrun Spartans nebo Trnava – Čenstochová. V polském klubu působí aktuálně zraněný český reprezentant Tomáš Petrášek. S Beer Ševou si Slavia zahrála předloni ve skupině Evropské ligy, venku podlehla 1:3 a doma zvítězila 3:0.

Zatímco Pražané si na cestě do skupiny evropských pohárů nemohou dovolit zaváhání a potřebují zdolat všechny tři soupeře, Slovácku coby vítězi MOL Cupu stačí vyhrát jedno ze dvou dvojutkání. Celek z Uherského Hradiště vstoupí do kvalifikace ve 3. předkole Evropské ligy proti Fenerbahce Istanbul, a pokud by favorita vyřadil, měl by jistou minimálně účast ve skupině Konferenční ligy.

Slovácko by si pak zahrálo závěrečné předkolo o účast ve skupině Evropské ligy, v němž má na výběr z pěti možných variant. Při komplikovaném losu budou týmy rozděleny do čtyř skupin podle různých priorit. Celek z Uherského Hradiště figuruje ve čtvrté skupině a utkal by se s jedním ze soupeřů s první prioritou. Slovácku by připadl Gent, Austria Vídeň, Hearts, Dnipro či Silkeborg. Sivasspor by dostat nemohlo, jelikož je ve 3. předkole ve dvojici s jiným tureckým klubem, Fenerbahce.

V případě vypadnutí s istanbulským favoritem by Slovácko čekalo závěrečné předkolo Konferenční ligy. Díky koeficientu Fenerbahce je dvojice nasazená a připadnout jí může jedna z pěti nenasazených variant. Moravský tým by narazil na vítěze jednoho z dvojzápasů Paide Linnameeskond – Anderlecht Brusel, Wolfsberger – Gzira, Riga FC – Gil Vicente, AIK Stockholm – Škendija Tetovo či Viborg – B36 Tórshavn.

Plzeň už má po vyřazení Helsinek v 2. předkole Ligy mistrů jistou účast minimálně ve skupině Konferenční ligy. Západočeši se ve 3. předkole utkají s Tiraspolem a další postup by jim vynesl start nejméně ve skupině Evropské ligy.

V případě, že Viktoria přes moldavského šampiona přejde, čekalo by ji závěrečné play off o skupinu Ligy mistrů. Při jeho losu budou Plzeňští opět nasazeni a utkali by se s jedním ze čtyř nenasazených. Vedle tureckého Trabzonsporu by na Západočechy mohl vyjít vítěz jednoho z dvojutkání Karabach – Ferencváros Budapešť, Bodö/Glimt – Žalgiris Vilnius a Maccabi Haifa – Apollon Limassol. O možných soupeřích Plzně ve 4. předkole Ligy mistrů bylo jasno už od minulého týdne.

V případě vyřazení s Tiraspolem by Viktorii čekalo závěrečné předkolo Evropské ligy. Případný plzeňský soupeř by vzešel z 10 dvojzápasů. Západočeši by mohli dostat jednoho z vítězů 3. předkola mistrovské části nebo jeden z poražených týmů ve 3. předkole Ligy mistrů.