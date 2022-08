Kopic dal v Baku svůj nejdůležitější centr. Tehdy jsme měli štěstí, snad ho teď tolik potřebovat nebudeme, věří

Do Baku tehdy dorazili viktoriáni po domácí bezbrankové remíze. Karabach brzy vedl a směřoval k postupu, utkání měl ve své moci. V 85. minutě ale podnikli hosté ojedinělý protiútok, na jehož konci Krmenčík zatloukl do brány Kopicův centr. Na podzim 2016 ještě platilo pravidlo o vstřeleném gólu na hřišti soupeře, Plzni tudíž remíza 1:1 stačila.

„Byl to asi můj nejdůležitější centr v kariéře," culil se Kopic po závěrečném hvizdu. Aby ne, postup znamenal jistotu Evropské ligy, kterou také Plzeň po vyřazení Ludogorcem v play off Ligy mistrů hrála.

Vzhledem k nedávné zkušenosti nebyl Kopic po úterním příletu překvapený úmorným horkem. „Podnebí je tady jiné, ale to jsme věděli. Půjde o jeden zápas, o devadesát minut. Velký hendikep to pro nás nebude," tvrdil 32letý záložník. Play off Ligy mistrů má už stejný režim jako hlavní fáze. Při nástupu se stadionem rozezní hymna prestižní soutěže. „Vnímáme, že jsme blízko našeho snu. Zároveň víme, že to bude obrovsky těžké," dodal Kopic.