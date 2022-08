Peltův Jablonec v Baku: Salám na zdi, uprchlíci na schodech, ropa v moři

"Na Karabach, soupeře Plzně v play off Ligy mistrů, nenarazil v historii z českých týmů pouze Liberec, nýbrž i sousední Jablonec. Před 25 lety. Na konci července 1997 vyrazil tehdejší tým kouče Jiřího Kotrby včetně šéfa klubu Miroslava Pelty do Baku, k odvetě 1. předkola někdejšího Poháru UEFA. Měl jsem možnost být u toho v roli hráče. Byla to v mnohém dobrodružná cesta malého klubu do dalekého Ázerbájdžánu, země v té době ještě zaostalé. Spoustu vzpomínek a situací, i humorných, mám pořád v hlavě.

Foto: Profimedia.cz Stadion Tofika Bachramova v Baku, dějiště závěrečného play off Ligy mistrů v podání plzeňských fotbalistů proti Karabachu. Foto : Profimedia.cz

