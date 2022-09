Lewandowského show. Impotentní Plzeň jako masáž před Bayernem, píší ve Španělsku

„Tenhle výsledek se vzhledem k úrovni soupeře čekal, to ale není důvod jakkoliv snižovat skvělý debut Barcy v Champions League. Osud jí přihrál komplikovanou skupinu s Bayernem a Interem, v níž je Plzeň popelkou, ale Xaviho tým měl štěstí, že první zápas hrál zrovna s českým mistrem na Camp Nou. Byla to koupel a masáž před úterním výjezdem do Mnichova," píše Marca.

„Český šampion od začátku ukazoval, že jeho misí bylo zamknout se vzadu a vyhnout se debaklu. To ulehčilo Barceloně její nátlakovou kombinační hru. S tímto scénářem bylo jen otázkou minut, kdy dá první gól. Nakonec to trvalo třináct minut. A Viktoria už se vezla," líčí úvod zápasu, který nastolil trend jeho celkovému vyznění.

Chválou nešetří ani deník AS. „Camp Nou si znovu užívá Ligu mistrů. V parádním zápase zničila Viktorii Plzeň, která zaplatila za nahromaděnou frustraci Barcy za několik let. Xaviho tým vyslal do Evropy jasnou zprávu. Barca je zpět, morálně obrozená tak, že na úterní výjezd do Mnichova může pomýšlet jako na šanci a ne jako na torturu," uvádí AS.