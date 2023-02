Milionový tanec hledá rytmus. Tápající Chelsea se proti rozjetému Dortmundu pokusí zachránit sezonu

Americký investor Todd Boehly, který v létě Chelsea odkoupil a zasloužil se o bezprecedentně masivní investice do zkvalitnění kádru, ale anglickému trenérovi dále věří. Podle zdrojů deníku The Guardian má vedení klubu za to, že vzhledem k množství nových posil je potřeba realizačnímu týmu poskytnout dostatečný čas na to, aby ze souboru kvalitních (a pořádně drahých) individualit učinil fungující mužstvo.