Nejdůležitější gól kariéry? Mám v hlavě i jiné. Ale takový začátek v Plzni jsem nečekal, říká Kliment

Fotbalová Plzeň píše pohádku postupem do play off Ligy mistrů, útočník Jan Kliment navíc tu svoji. V létě sice přišel jako náhrada za Jeana-Davida Beaguela, nicméně po neúspěšné sezoně ve Wisle Krakov. Počítalo se spíš, že chvíli potrvá, než se dostane zpátky do formy. Mnozí experti nevěřili ani tomuto scénáři. Spíš tah Viktorie zpochybňovali.

Takový začátek v Plzni jsem nečekal, těší Jana Klimenta. Na euforii ale není časVideo : Sport.cz

Článek Realita? Kliment má na kontě čtyři góly z pěti zápasů. V úterý přispěl jednou trefou k výhře nad Tiraspolem (2:1), která přispěla k postup do play off Ligy mistrů. „Nečekal jsem až takový začátek angažmá v Plzni. Myslel jsem si, že se do toho budu dostávat postupně, a potom se z toho něco vyvrbí. Jenže jsem naskočil hned, zatím všechno vychází," rozplýval se Kliment, když dorazil mezi zástupce médií z rozjásané plzeňské kabiny. Účastníci play off Champions League, tohle zní viktoriánům sladce. Liga mistrů Magic Jindra! Limberský se po postupu do play off Ligy mistrů poklonil plzeňskému fantomovi Staňkovi „Prožili jsme si po zápase euforii. Ale na delší není čas, hrajeme v sobotu ligu, potom ve středu Ligu mistrů," uvedl Kliment, který se gólově prosadil zkraje utkání. Jeho pohotová střela skončila za bezmocným Abalorou. „Sledoval jsem, jestli mi Tomáš (Chorý) míč sklepne nebo mi ho nechá. Nakonec udržel obránce na zádech, balon mi přenechal. Nevím, jestli to je můj nejdůležitější gól, mám v hlavě i jiné branky. Beru ho za další důležitý, který pomohl k úspěchu," podotkl 28letý útočník, kterého kouč Bílek nasazuje na hrot společně s Chorým. Viktoria byla zvyklá hrát na jednoho útočníka, Kliment si však přínosem pro tým místo v základní sestavě vydobyl. „Myslím, že nám s Tomášem vyhovuje víc, když jsme nahoře ve dvou. Můžeme se o sebe opřít, každý má jiné přednosti. On je soubojový, já to spíš rozbíhám. Spolupráce nám zatím vychází, doplňujeme se navzájem," pochvaloval si Kliment. Oslavy podle Michala Bílka? Radost mám velikánskou, ale abych tady skákal a dělal divadlo, to neVideo : Sport.cz Také on byl opařený po vyrovnání Tiraspolu v úvodu druhého poločasu, když za nešťastnou ruku Havla zahrávali hosté pokutový kop. „Tohle bylo hodně nepříjemné. Byli jsme nepřipravení. Já jsem prohrál souboj, po kterém šel soupeř do brejku. Nakonec jsme ale zápas zvládli," konstatoval Kliment, který vůbec nevyčítá Chorému, že se chopil exekuce penalty, přestože byl právě on faulovaný. „Nemám rád řeči, že faulovaný nemá kopat penaltu. Že ji Tomáš nedal, bych vůbec nedával za vinu teorii, která se vede dlouhé roky. Penalty proměňoval, tak si vzal míč. Já bych ji šel kopnout jen v případě, kdyby si Tomáš nevěřil," podotkl Kliment. A co říká soupeři pro play off, ázerbájdžánskému Karabachu? „Evropská předkola jsou náročná s každým soupeřem. Je tedy jedno, jestli máme Karabach nebo někoho jiného. Budeme se snažit podat maximální výkon, uvidíme, co z toho bude," uzavřel Kliment. Sestřih odvetného utkání 3. předkola Ligy mistrů Plzeň - TiraspolVideo : O2 TV Sport Liga mistrů Plzeň si o Ligu mistrů zahraje s Karabachem, který vyřadil Ferencváros

