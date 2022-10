Palička o Plzni: Slavia před třemi lety trápila soupeře více, Bílek na to ale nemá hráče

Kde jste viděl největší rozdíl mezi Viktorií a Interem?

Dle mého názoru v tom, co dnes fotbal nejvíc vyžaduje – v rychlosti. Tím nemyslím jen tu běžeckou, ale i například rychlost práce s míčem, nebo co se týče přepínání po jeho zisku. To konkrétně bylo znát v první půli, kdy se třeba celý tým Interu kolikrát zatáhl až na vlastní polovinu a pak přecházel do neskutečně nebezpečných protiútoků. Hlavně po pravé straně Plzně si vytvořil spoustu šancí.

Byla Viktoria nejslabší právě napravo, kde spolu hráli Milan Havel a Erik Jirka?

Je otázka, jestli to byla největší slabina Plzně, nebo tam je Inter naopak extrémně silný. Osobně bych se ale přikláněl k první variantě, Havel ani Jirka nestíhali a pozdě dostupovali hráče soupeře. Mohla tam hrát určitě roli i jejich špatná součinnost, tolik toho spolu ještě neodehráli a nejsou na sebe tak dobře zvyklí.

Jaké vidíte zdůvodnění toho, že tým, který v lize neprohrál přes třicet zápasů a zakládá si na pevné defenzivě, v souboji s top týmy vzadu takhle hoří? Plzeň obdržela dvacet branek, nejvíce v celé Lize mistrů.

Vždycky rozlišuji hodnocení z pohledu evropského a českého fotbalu, Viktoria je toho typickým příkladem. Pragmatický způsob hry trenéra Bílka stačí na domácí úroveň, na tu mezinárodní ale bohužel ne. Slavia před třemi lety v podobné skupině Ligy mistrů hrála o poznání modernější fotbal a soupeře více potrápila.

Myslíte, že kdyby Plzeň zkoušela hrát více „evropský" styl fotbalu, tak by do dopadlo lépe? Přeci jen, Slavia podobný způsob hry vyznávala i v lize, Viktoria se naopak i v domácí soutěži kolikrát zatáhne a těží z pevné obrany.

Tohle strašně záleží na typologii hráčů, které mají trenéři k dispozici. Včera Plzeň nějakých 35 minut hrála jinak než v předchozích zápasech. Ne že by uchvátila nějakým výrazným presinkem, snažila se hrát ale sympaticky vysoko, nebyl to takový ten „zaparkovaný autobus". Nemůžeme Plzeň jen kritizovat, stejně jako Slavia před třemi lety hrát nemůže, protože na to jednoduše nemá typologicky vhodný kádr.

Má Plzeň v současnosti vůbec na to, aktivní hrou překvapit podobně velký tým, jako třeba Inter?

Jak jsem již zmínil, první půlhodinu to ze strany Viktorie nebylo vůbec zlé, snažila se o aktivitu a nekoukalo se na to špatně. Celkově je ale o dost snazší říci, že by to chtělo hrát otevřeně a presovat, než tyto pokyny reálně plnit, ještě když proti vám stojí podobní giganti.

Bylo na Interu znát to, že mu tři body zajistí postup do osmifinále?

Důležitost zápasu pro Inter samozřejmě roli hrála. Po prvním gólu z jeho hráčů spadla určitá nervozita a díky již zmíněnému rychlému přepínání byli velmi nebezpeční, a kdyby Jindřich Staněk nechytil několik gólovek, mohli dát ještě více branek.

Jak přistoupit do příštího utkání s Barcelonou, aby Plzeňští konečně alespoň sahali po bodech?