Těžký los pro Slovácko! Soupeře pro další kolo v evropských pohárech znají i Plzeň, Slavia a Sparta

Fotbalisté Plzně v případě postupu přes HJK Helsinky narazí ve 3. předkole Ligy mistrů na NK Maribor, nebo Šeriff Tiraspol. První zápasy jsou na programu 2. a 3. srpna, odvety 9. srpna, Viktoria by začala venku.

Paradoxně jednoho z těchto dvou soupeřů svěřenci trenéra Michala Bílka dostanou, i když s Helsinkami vypadnou. V tomto případě by se Plzeňští utkali s Mariborem, či Tiraspolem ve 3. předkole Evropské ligy. Úvodní duely se hrají 4. srpna a odvety o týden později, Viktoria by opět zahajovala venku.

Čeští šampioni odstartují kvalifikaci elitní soutěže ve středu v Helsinkách, domácí odvetu sehrají příští týden v úterý. Pokud favorizovaná Plzeň finský tým vyřadí, zajistí si účast ve skupině Evropské konferenční ligy. Pro postup do hlavní fáze Ligy mistrů potřebují Západočeši vyřadit tři protivníky.

Los nám přidělil případné soupeře pro třetí předkolo Ligy mistrů! 🔥 Co na vylosované týmy říkáte? 🤩 #UCLdraw pic.twitter.com/okmZniuMAC — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) July 18, 2022

Plzeň letos bojuje o Champions League jako jediný český zástupce. Skupinu si dosud zahrála třikrát. V letech 2011 a 2013 do ní postoupila z předkol, v roce 2018 pak přímo coby vítěz české ligy. Posledních pět účastí v kvalifikaci ale Viktorii účast v hlavní fázi nevyneslo. Za případný postup do skupiny LM by dostala prémii ve výši zhruba 400 milionů korun.

Západočeský tým má na Maribor příjemné vzpomínky, protože ho dvakrát zdolal v závěrečném play off o Ligu mistrů před devíti lety. Plzeňští tehdy po domácím triumfu 3:1 zvítězili ve Slovinsku 1:0 a podruhé oslavili postup do skupiny, kde si zahráli s Bayernem Mnichov, Manchesterem City a CSKA Moskva.

V Mariboru v uplynulém ročníku hostoval z Plzně chorvatský ofenzivní záložník Marko Alvir, s nímž ale Viktoria nepočítá a na začátku letní přípravy mu dala povolení hledat si nové angažmá.

Tiraspol v minulé sezoně došel z úvodního předkola až do skupiny LM, kde šokoval výhrou 2:1 na stadionu rekordního čtrnáctinásobného vítěze "milionářské" soutěže Realu Madrid. Šeriff nakonec obsadil třetí místo a postoupil do jarní fáze Evropské ligy.

Z českých mužstev má s Tiraspolem v pohárech nejčerstvější zkušenosti Zlín, který ve skupině Evropské ligy v roce 2017 doma remizoval 0:0 a venku prohrál 0:1. V roce 2009 zase Šeriff ve 3. předkole Ligy mistrů vyřadil Slavii po remízách 0:0 doma a 1:1 v Praze, kde moldavský celek skóroval v nastaveném čase. Tiraspol letos kvůli nařízení UEFA hraje domácí pohárové zápasy v azylu v Kišiněvě.

Slovácko schytalo velkokluby

Fotbalisté Slovácka se ve 3. předkole Evropské ligy utkají s poraženým týmem z 2. předkola Ligy mistrů mezi Dynamem Kyjev a Fenerbahce Istanbul. V kádru tureckého celku, který na jaře v pohárech vypadl s pražskou Slavií, působí i český reprezentační obránce Filip Novák. Úvodní zápasy jsou na programu 4. srpna, odvety o týden později. Slovácko začne venku.

Slovácko se v rámci 3. předkola Evropské ligy utká s vypadnuvším z Ligy Mistrů z dvojice FC Dynamo Kyjev (Ukrajina) / Fenerbahce SK. Hracími dny jsou čtvrtky 4. srpna a 11. srpna. Začínat budeme na půdě soupeře.#zaslovacko #UEL pic.twitter.com/nRYDH2lz0Y — 1.FC Sʟᴏᴠᴀ́ᴄᴋᴏ (@1_FCS) July 18, 2022

Vítěz domácího poháru MOL Cupu a čtvrtý celek uplynulé sezony české ligy potřebuje v letní kvalifikaci vyhrát aspoň jeden dvojzápas, aby si zajistil účast ve skupině Evropské konferenční ligy. Na cestě do hlavní fáze Evropské ligy by Slovácko muselo zdolat dva soupeře; pokud by neuspělo ve 3. předkole, čekalo by ho závěrečné předkolo Konferenční ligy.

Slovácko mělo coby vítěz MOL Cupu původně startovat ve 3. předkole Evropské konferenční ligy, k přesunu do lepší soutěže mu pomohly ostatní výsledky v uplynulé sezoně evropských pohárů. AS Řím si díky triumfu v Konferenční lize zajistil účast ve skupině Evropské ligy, kam se kvalifikoval i z domácí soutěže. Díky tomu se postupové příčky posunuly.

Slovácko mohlo v hlavní části 3. předkola Evropské ligy dostat jen dvě dvojice soupeřů z 2. předkola nemistrovské části Ligy mistrů. Los nebyl týmu k Uherského Hradiště nakloněn a přisoudil mu papírově těžší protivníky.

Fenerbahce skončilo v minulé sezoně turecké ligy na druhém místě za mistrovským Trabzonsporem. V pohárech nejprve na podzim obsadilo třetí příčku ve skupině Evropské ligy, díky níž přešlo do jarní části Evropské konferenční ligy. V ní na úvod dvakrát prohrálo s pražskou Slavií 2:3. Novák v obou zápasech kvůli zranění chyběl, nyní už je ale dvaatřicetiletý levý bek v pořádku.

Dynamo Kyjev ovládlo poslední dohraný ročník ukrajinské ligy (2020/21), předtím čtyřikrát za sebou kraloval rival Šachtar Doněck. Celek z metropole hrál naposledy soutěžní zápas v prosinci, od začátku ruské invaze na Ukrajinu na konci února nastupoval jen k přípravným utkáním.

Vzhledem k pokračující válce v zemi musí Dynamo v pohárové kvalifikaci při domácích duelech do azylu na neutrální půdě, v 2. předkole Ligy mistrů se představí na stadionu v polské Lodži. Ukrajinská liga se v minulé sezoně nedohrála.

Slovácko bude usilovat v pohárech o premiérový postup do skupiny. V minulé sezoně vypadlo hned na úvod ve 2. předkole Evropské konferenční ligy a předtím hrálo jen dnes již neexistující letní Pohár Intertoto.

Slavia může v EKL narazit na Panathinaikos, Sparta na Motherwell, nebo Sligo

Pokud fotbalisté Slavie ve 2. předkole Evropské konferenční ligy přejdou přes gibraltarského outsidera St Joseph's, utkají se ve 3. předkole s papírově nejtěžším možným soupeřem Panathinaikosem Atény. Sparta v případě postupu přes Viking Stavanger narazí na vítěze dvojzápasu mezi skotským Motherwellem a irským Sligem Rovers.

Úvodní zápasy jsou na programu 4. srpna, odvety o týden později. Oba pražské kluby by dvojutkání rozehrály doma.

🎲 | V případě postupu přes @StJosephsFCGib budeme ve 3. předkole #UECL hrát proti Panathinaikos Athény! 🇬🇷 První zápas odehrajeme 4. srpna doma, odvetu 11. srpna na hřišti soupeře. pic.twitter.com/0G5rIGad2W — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) July 18, 2022

Oba pražské celky musejí nejprve zvládnout 2. předkolo, do nějž vstoupí ve čtvrtek. Čeští zástupci v soutěži potřebují na cestě do skupiny přejít přes tři soupeře. Jakékoli zaváhání by znamenalo, že si na podzim v hlavní fázi pohárů nezahrají. Slavia se představí v kvalifikaci Evropské konferenční ligy coby ligový vicemistr, Sparta skončila v uplynulé sezoně nejvyšší soutěže třetí.

Oba pražské kluby byly nasazené. UEFA před losem rozdělila týmy do šesti skupin a Slavii i Spartě se tak zúžil okruh možných soupeřů. Červenobílí mohli dostat jednu z pěti variant a los jim přisoudil papírově nejtěžšího soupeře. Panathinaikos sice v poslední době jen vzpomíná na slavné časy a v uplynulé sezoně řecké ligy skončil čtvrtý, vyhrál ale domácí pohár. Do soutěže vstoupí až ve 3. předkole. V neděli naznačil formu remízou 0:0 v přípravě s Leverkusenem.

🤝 V případě postupu přes Viking se ve třetím předkole Konferenční ligy utkáme s vítězem souboje Motherwell 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 / Sligo Rovers 🇮🇪 #acsparta pic.twitter.com/dJpgHwaEhV — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) July 18, 2022

Slávisté se s týmem z Atén utkali před 21 lety ve 3. předkole Ligy mistrů a vypadli po prohrách 1:2 a 0:1. Panathinaikos si v minulosti hned třikrát poradil se Spartou - dvakrát v kvalifikaci a jednou ve skupině Ligy mistrů a uspěl i v soubojích s Libercem a Mladou Boleslaví. Naposledy ale aténský tým, který kdysi trénoval český kouč Zdeněk Ščasný, v soutěžích UEFA na český klub narazil už před 13 lety.

Zatímco Slavii los nepřál, Spartě přisoudil papírově velmi přijatelné soupeře. Motherwell obsadil v uplynulé sezoně skotské ligy až páté místo a v pohárech ještě nikdy nepostoupil do skupiny. Na české celky v soutěžích UEFA dosud nenarazil stejně jako irský klub Sligo Rovers.

Ten vstoupil do Evropské konferenční ligy už v 1. předkole, v němž až po penaltovém rozstřelu vyřadil velšský tým Bala Town. V minulé sezoně skončil celek ze Sliga v domácí soutěži na třetí příčce, v aktuální sezoně mu patří až pátá pozice. Irská liga se hraje systémem jaro - podzim.

Finále druhého vydání Evropské konferenční ligy se uskuteční 7. června 2023 v Praze v Edenu, kde hraje domácí zápasy Slavia. Červenobílí letos na jaře v premiérovém ročníku třetí pohárové soutěže vypadli ve čtvrtfinále s pozdějším finalistou Feyenoordem Rotterdam. Mezi nejlepší osmičku se slávisté probojovali i vloni v Evropské lize. Sparta na jaře prohrála v úvodním kole vyřazovací fáze Konferenční ligy.