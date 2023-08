Povzbudit mě přijede asi 25 známých! Sörensena čeká teprve druhý seniorský zápas v rodné zemi

Je mu sedmadvacet, Dán jak poleno, přitom ho čeká teprve druhý seniorský zápas v Dánsku. Navíc v dresu pražské Sparty... Ale je to tak, Asger Sörensen odešel do Salcburku tak mladý, že doma dospělý fotbal nestihl poznat. „Samozřejmě to trochu speciální zápas je," svěřil se obránce před pondělním tréninkem na Parken stadionu, kde Letenští úterním utkáním rozehrají 3. předkolo Ligy mistrů s FC Kodaň.

Článek Kodaň (od našeho zpravodaje) - Český klasik se ptá: Kam až sahají Hujerovi? Jeho dánský kolega by mohl parafrázovat: Prosím vás, kam až sahají Sörensenovi...? Jste zase doma, ale jako soupeř dánského mistra... Je trochu speciální vrátit se domů, i když Kodaň pro mě není opravdový domov. Narodil jsem se tři hodiny jízdy odsud, v Silkeborgu. Znám ale stadion a místní lidi. Samozřejmě to trochu speciální je. Kolik příbuzných a známých jste přímo do hlediště nalákal? Myslím si, že přijede kolem 25 lidí... (úsměv) Fotbalisté Sparty odletěli do Kodaně, kde je čeká úvodní boj o vysněnou Ligu mistrůVideo : Sport.cz Do světa jste vyrazil mladý, fotbalově jste tak Kodaň vlastně nestačil poznat. V Dánsku jsem odehrál za muže jedno soutěžní utkání. Jeden zápas domácího poháru za Midtjylland a Brian (Priske) byl asistentem trenéra. To bylo před 10 lety. Speciální pro mě bude i nastoupit v Parkenu, který znám jen z tribuny při sledování zápasů národního týmu. Bude to pro mě pěkná zkušenost. Máte nějaké známé i v týmu soupeře? Nemám žádný kontakt na některého z kodaňských hráčů. Neznám je osobně, jen jsem je občas viděl. FC Kodaň už z videa dobře znáte, všech pět zápasů v sezoně váš protivník vyhrál. V útoku vypadají velmi silně, v obraně musíme odvést dobrou práci. Není to jen o obráncích, ale celém týmu. Už jsme ale dokázali, že to vzadu dokážeme zavřít. Bude to výzva, na níž se těšíme. Čím můžete domácí překvapit? Hrajeme v rychlém tempu, chceme hrát s vysokou intenzitou s míčem i bez něj. Myslím, že tímto způsobem hry můžeme Kodani ublížit. Samozřejmě ve fotbale pořád rozhodují standardky, z nich je můžeme také potrestat. V sobotu proti Pardubicím jste chyběl. Jste fit? Proti Zlínu jsem měl malý problém, ale teď se cítím dobře a jsem připravený nastoupit. Liga mistrů Mluvčí jako bodyguard. Priske před návratem do Kodaně omezil kontakt s Dány