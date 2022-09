Soukup o Plzni: Bod bude těžké získat. Zákrok Buchy? Na vesnici možná zatleskají, tady hloupost

V čem bylo pro Plzeň utkání proti Interu Milán jiné než to v Barceloně?

Český fotbal potřebuje takové konfrontace a Plzeň ukázala, že normálním soupeřům z Evropy může konkurovat, proto se zaslouženě dostala do skupinové fáze Ligy mistrů. Je skvělé, že tam je, ale skupinu má náročnou a rozdíly jsou veliké. Překvapilo mě, že když si Plzeň dovolila hrát v odvážnějším rozestavení 4 - 2 - 3 - 1 v Barceloně, kdy jsem si říkal, že by mohla hrát se třemi stopery, že stejně nezačala i proti Interu. Na rovinu jsem čekal, že proti Interu bude hrát tak, jak je jí to vlastní a jak došla k úspěchům. Nechci podceňovat Inter, ale ve společnosti Bayernu a Barcelony bych cítil, že největší šance bude s Interem, zvlášť doma.

Nesmíme dohrávat v desti, červená karta byla zbytečná, říká Míchal BílekVideo : Sport.cz

Plzeň v úvodu nastoupila se třemi stopery.

Rozumím, že Inter hrál v jiném rozestavení než Barcelona, nastoupil v systému 3 - 5 - 2, na to se takticky nabízelo postavit stejné rozestavení. Ale třeba ofenzivní hráči Mosquera, Vlkanova a Sýkora nezahráli na Camp Nou špatně, myslel jsem si, že Plzeň na to naváže. Sýkora však nastoupil jako halvbek. Neříkám, že tam nemůže hrát, ale podle mě je útočnějším typem hráče. Havel je podle mě zase spíš dobře laděný krajní obránce než halvbek. V první půlhodině byla pasáž, kdy byla Plzeň pod velkým tlakem a padl i první gól.

Miroslav Soukup

Z čeho pramenil?

Přišlo mi, že je Plzeň až příliš pasivní, jej styl byl až moc obranný. Řekl bych takový přebráněný. V pokutovém území bránilo třeba sedm hráčů a proti nimi byli jen čtyři útočící hráči Interu. Není zásadní, kolik hráčů brání, ale jak dobře je defenziva organizovaná. První gól byl o špatné taktické práci obrany. Džeko nemůže zůstat takhle volný, zvlášť když máte v defenzivní linii pět hráčů.

Džeko prokázal svoji extratřídu, těžko se brání, přiznávají viktoriáni po prohře s InteremVideo : Sport.cz

Plzeň v průběhu první půle přeskupila formaci, začala být trochu odvážnější. Přesto se z pasivita nedokázala moc vymanit. Souhlasíte?

Každý zápas ovlivňuje několik faktorů. Podle mě ho hodně ovlivňuje prvních deset minut. Během nich vidím, jak se hráči pohybují, jak spolupracují, jak jsou aktivní. Pak je těžké se z toho nějak dostat a začít hrát líp. Můžete si říkat, že chcete být aktivnější, ale těžko to měníte. Viděli jsme třeba, že brankář Interu rozehrával na stopery a Chorý, Mosquera a všichni další couvali na půlku. Nebylo vidět, že by presink chtěli vysunout. Byly pasáže, kdy jsem několikrát viděl vracet se Chorého s hráčem až na pozici defenzivního záložníka. To jsem nepochopil. Protože čím víc hráčů se stáhne dozadu, tím víc útočících hráčů soupeře se před šestnáctku může dostat. Nejaktivnější a nejodvážnější hráč směrem dopředu byl Vlkanova, který rychle pracuje s míčem, snažil se přejít přes hráče. Neměl jednodušší pozici než Mosquera nebo Sýkora, ale byl víc vidět a měl dvojnásobný počet přihrávek než hráči na křídle.

Doufali jsme, že Interu víc zatopíme, litují hráči Viktorie PlzeňVideo : Sport.cz

Plzeňské šance asi definitivně zničilo vyloučení Pavla Buchy, který byl rovnou vyloučen. Co jste jeho zákroku říkal?

Určitě chcete hrát agresivně, trenéři to vyžadují, ale když jste v soubojích pozdě, většina zákroků je na žlutou kartu, protože soupeř míč už odehrál. Pokud by měla být agresivita správná, měla by přijít ve chvíli, kdy soupeř přijímá míč, a ještě ho nemá pod kontrolou. Fauly, po kterých byly žluté karty a pak i červená pro Buchu, byly hloupé. Byli v soubojích pozdě, a když hrajete proti Interu se žlutou kartou, jste ve velké nevýhodě. A zákrok Buchy? Měl by si uvědomit, že se možná jednou za život dostane do Ligy mistrů, a vyřadí se minimálně na zápas na Bayernu, možná i na víc utkání. Udělá takový faul, kdy soupeře nesmyslně dojede na kotník někde u půlky hřiště. Tam se zápas nerozhoduje. Za tohle zatleskají možná lidé na vesnici, ale na špičkové úrovni je hloupost tohle udělat.

Myslíte si, že Plzeň má potenciál, aby týmy ve skupině potrápila víc než dosud?

Ne. Nechci podceňovat Plzeň, ale ta skupina je extrémně silná. Bayern v úterý večer porazil Barcelonu. Co pak můžeme čekat, že bude hrát Plzeň na Bayernu? Když jsem viděl Saného, jak dal před týdnem gól Interu... Dostal balon za obranu, zpracoval si ho ve sprintu na prsou a zakončil. Když jsem to viděl, ptal jsem se sám sebe, který český útočník by tohle udělal. Průměrný fotbalista zaměstnává hlavu víc na to, jak má zpracovat míč, ale nekouká na situace kolem. Špičkový fotbalista ví, jak balon zpracuje, nepřemýšlí o tom a kouká na situace kolem. Tohle jsou rozdílové vteřiny, kdy my míče ztrácíme a ti nejlepší ne.

Nemáte obavu, že Plzeň skončí skupinu bez bodu?