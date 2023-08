Uděláme všechno, abychom hráli Evropskou ligu, ne Konferenční, slibuje zdrcený Haraslín

Byli tak blízko, aby si s polským Rakówem zahráli o Ligu mistrů. Místo toho teď budou až do soboty čekat, jestli v play off Evropské ligy narazí na Dinamo Záhřeb, nebo AEK Atény. Soupeřem Sparty bude horší z dvojice, řecký tým vyhrál první zápas v Chorvatsku 2:1.

Mluví i o sobě, jedna z jeho šancí byla tutová. „Je to tak. Možná jsem mohl nahrávat, ale jsem útočník a byl jsem v šestnáctce, tak jsem to vzal na sebe. Netrefil jsem, což mě samozřejmě mrzí. Hlavně jsem smutný z výsledku. Musíme ale jít dál. Máme ještě možnost dostat se do Evropské ligy. Věřím, že jsme se tímto výkonem zase posunuli a zvládneme do ní postoupit."