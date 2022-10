Úpadek giganta nabírá obrátky, Juventus ztratil naději na postup. Ustojí to Allegri?

V táboře Staré dámy to letos pořádně skřípe. Kdysi suverénní italský celek, který ještě před pár lety dominoval italské nejvyšší soutěži a pral se o vítězství v Lize mistrů, přišel i o možnost postupu do vyřazovací fáze současného ročníku milionářské soutěže. V klíčovém utkání na půdě Benfiky Lisabon podlehl portugalskému celku 3:4 a v posledním duelu proti PSG bude bojovat alespoň o třetí místo, zajišťující jarní účast v Evropské lize. „Po každém pádu je potřeba se zase postavit na nohy,“ burcoval po krachu kouč Massimiliano Allegri. Bude ale on právě tím mužem, který bude kdysi obávané mužstvo na nohy stavět?

Foto: Armando Franca, ČTK/AP Moise Kean z Juventusu bojuje s přesilou hráčů Benfiky.Foto : Armando Franca, ČTK/AP

Článek Juventusu zatím v současném ročníku nefunguje nic. V domácí soutěži zatím okupuje až osmou příčku a trápí se i v Champions League, kde k udržení alespoň teoretické šance na osmifinále potřeboval v Lisabonu nutně zvítězit. V 50. minutě ale prohrával již o tři branky a ačkoliv se jeho hráčům podařilo závěr značně zdramatizovat, Benfica si nakonec vítězství a i postup do osmifinále pohlídala. „Těžko se mi hledají slova. Ke konci jsme konečně ukázali, že se do toho umíme pořádně opřít, přesně na tom musíme stavět," hledal pozitiva na zpackaném zápase záložník Juve Manuel Locatelli. ✅ Paris and Benfica qualify from Group H 👏#UCL pic.twitter.com/jWGmJAAONu — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 25, 2022 Turínský celek má po pěti utkáních na kontě pouze tři body za domácí výhru proti Maccabi Haifa a pokud izraelské mužstvo získá v posledním mači skupiny H více bodů než Juve, slavnému celku z Itálie zůstanou zapovězeny i vyřazovací boje Evropské ligy. „Zklamání? Neřekl bych, takový je fotbal. Za týden jednoduše musíme uspět a zajistit si alespoň třetí místo ve skupině," pokoušel se mírnit zklamání trenér Allegri. Liga mistrů Liga mistrů 2022/23: Program a další informace o letošním ročníku milionářské soutěže Jeho svěřence čeká ale pořádná výzva v podobě rozjetého PSG, které v souběžně hraném utkání nasázelo Maccabi hned sedm branek. Dle některých je již pomyslná trenérská židle pod Allegrim pořádně rozhoupaná a někteří již volají po jeho rezignaci, ačkoliv tu ještě před dvěma týdny, když Juventus ostudně prohrál právě s Maccabi, prezident klubu Andrea Agnelli odmítal. „Podobné situace nikdy nejsou jen o trenérovi, ten přece nemůže za to, že hráči nedokáží se soupeřem ani jít do souboje," prohlásil tehdy Agnelli. Otázkou ale zůstává, zda po další prohře mezi evropskou elitou a jistotě vyřazení z Ligy mistrů svůj názor nezmění. Přeci jen, fanoušci Juventusu byli ještě nedávno zvyklí sledovat svůj celek ve vyrovnaných bitvách s nejlepšími celky starého kontinentu, a nyní se klepou strachy i o třetí místo, zajišťující alespoň slabou záplatu v podobě Evropské ligy... Liga mistrů Hrozba pro Plzeň: Interu se uzdravil démon Lukaku. Bylo by fajn potkat se na hřišti, říká Pernica