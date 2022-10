V Lize mistrů dvakrát za pět. Zamávají debakly s Plzní v české lize? Nesmí nás to srazit do kolen, burcuje Bílek

„Musíme udělat maximum, aby nás tohle nesrazilo do kolen. Není jednoduché zvládat solidně českou ligu a potom v Lize mistrů dostávat příděly," připustil trenér Plzně Michal Bílek, že se svými kolegy z realizačního týmu budou s hráči v nadcházejícím období pracovat významně na mentální složce.

„Nechci tvrdit, že Ligu mistrů dáme na druhou kolej. V žádném případě. Ale na druhou stranu je pro nás důležité, abychom zvládali zápasy v lize. Hrajeme v ní o šanci zahrát si evropské poháry i v příští sezoně. Máme nabitý nejbližší program. V sobotu hrajeme doma s Mladou Boleslaví, ve středu s Bayernem, za další čtyři dny jedeme do Jablonce. Ligu prostě potřebujeme zvládat," řekl Bílek.

Jeho tým byl od loňského října až do úspěšného play off Ligy mistrů zvyklý prakticky jen vyhrávat. Spoustu zápasů otočil, sebevědomí díky tomu rapidně rostlo. O to těžší může být pro viktoriány vyrovnat se s pocitem, že v Lize mistrů jsou za otloukánky. S každou další vysokou porážkou ještě složitější.