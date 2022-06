Kazachstán - Slovensko 2:1 Další trapas Slováků. I Francie znovu zaváhala

Šokující domácí porážku v Lize národů z minulého týdne od Kazachstánu odčinit nedokázali, právě naopak. Slovenští fotbalisté v lize C podlehli stejnému soupeři i v Nur-Sultanu, tentokrát 1:2. Francie nevyhrála ani čtvrté utkání ve skupině A1, obhájci titulu tak přišli o šanci postoupit do závěrečného Final Four. Úřadující světoví šampioni podlehli v repríze posledního finále mistrovství světa 0:1 Chorvatsku, z penalty rozhodl Luka Modrič. V čele skupiny zůstává Dánsko po domácí výhře 2:0 nad Rakouskem.

Foto: Stas Filippov, ČTK/AP Fotbalisté Kazachstánu se radují z gólu proti Slovensku v utkání čtvrtého kola Ligy národů.Foto : Stas Filippov, ČTK/AP

Článek Modrič využil už v páté minutě Konatého faulu ve vápně a proměnil penaltu, ačkoliv gólman Maignan vystihl stranu a na míč si sáhnul. Chorvaté porazili Francii poprvé, v předchozích devíti vzájemných utkáních uhráli jen tři remízy. Na vedoucí Dány ztrácí dva body. "Les Bleus" získali ze čtyř červnových zápasů pouze dva body a jsou na posledním místě skupiny za Rakouskem. Svěřenci kouče Didiera Deschampse neskórovali po 23 utkáních a ukončili svou nejdelší střeleckou sérii v historii. Liga národů UEFA Hanba a historická blamáž, zuří na Slovensku po ostudě. Kouč mluví o osobním ponížení Dánové skórovali dvakrát už v úvodním dějství, prosadili se Wind a Skov Olsen. Seveřané tak částečně napravili předchozí domácí porážku s Chorvatskem, na jehož půdě se v příštím kole utkají v přímém souboji o první místo. Slovensko i podruhé podlehlo ve skupině C3 Kazachstánu. Po domácí porážce z minulého týdne, která stála místo trenéra Štefana Tarkoviče, prohrálo dnes na stadionu v Nur-Sultanu 1:2. Slováci první duel pod dočasným vedením asistentů Samuela Slováka a Marka Mintála proti Ázerbájdžánu zvládli, proti Kazachstánu ale znovu neuspěli. Domácí skórovali dvakrát v prvním poločase zásluhou Vorogovského a Astanova, po pauze pouze snížil Bero. Závěr dohrávali Slováci bez vyloučeného Dudy. Kazachstán má v čele skupiny čtyřbodový náskok na dnešního soupeře. Ve druhém zápase zdolal Ázerbájdžán 2:0 Bělorusko a vystřídal ho na třetím místě. Fotbalová Liga národů - 4. kolo: Skupina A1: Dánsko - Rakousko 2:0 (2:0) Branky: 21. Wind, 37. Skov Olsen. Francie - Chorvatsko 0:1 (0:1) Branka: 5. Modrič z pen. Skupina B2: Island - Izrael 2:2 (1:1) Branky: 9. Thorsteinsson, 60. Helgason - 35. Safuri, 67. Peretz. Skupina C3: Kazachstán - Slovensko 2:1 (2:0) Branky: 18. Vorogovskij, 39. Astanov - 51. Bero. ČK: 87. Duda (SR). Ázerbájdžán - Bělorusko 2:0 (0:0) Branka: 76. Emreli, 90.+3 Šejdajev.

Skupina 1 Pořadí Poř. Tým Z Skóre Body 1 Dánsko 4 6 : 3 9 2 Chorvatsko 4 3 : 4 7 3 Rakousko 4 5 : 5 4 4 Francie 4 3 : 5 2 Skupina 2 Pořadí Poř. Tým Z Skóre Body 1 Španělsko 4 6 : 3 8 2 Portugalsko 4 7 : 2 7 3 Česko 4 4 : 7 4 4 Švýcarsko 4 2 : 7 3 Skupina 3 Pořadí Poř. Tým Z Skóre Body 1 Itálie 3 3 : 2 5 2 Maďarsko 3 3 : 3 4 3 Německo 3 3 : 3 3 4 Anglie 3 1 : 2 2 Skupina 4 Pořadí Poř. Tým Z Skóre Body 1 Nizozemsko 3 8 : 4 7 2 Belgie 3 8 : 6 4 3 Polsko 3 5 : 9 4 4 Wales 3 3 : 5 1

