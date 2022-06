Nebylo to prostě takové jako proti Španělům, uznal po prohře Šilhavý

Tušil předem, že to bude těžká šichta. V Portugalsku, proti Ronaldovi, na téměř vyprodaném stadionu Sportingu Lisabon, kde hvězdný CR7 svou kariéru začínal. Už po půli se ale musel smířit trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý s tím, že šichta je u konce. „Udělali jsme dvě taktické chyby a pustili soupeře do dvoubrankového náskoku,“ bylo mu už o přestávce jasné, že doufat za takovéhoto stavu o zvrat by se rovnalo zázraku.

Portugalci nás nechali nadechnout a my toho patřičně nevyužili, litoval Jaroslav ŠilhavýVideo : Sport.cz, FAČR

Článek Fotogalerie +13 Lisabon (od našeho zpravodaje) - Vítězové prvního ročníku soutěže rozhodli souboj o vedoucí příčku v tabulce už v úvodním poločase. Španělům jste v neděli v Edenu vzdorovali mnohem víc, proč se to nedařilo v konfrontaci s Portugalci? Nehráli jsme tak dobře, neběhali a nesprintovali tak, jako proti Španělům, ani defenzivní úkol jsme neplnili tak poctivě. I unaveně jsme působili. A navíc dvě zmíněné taktické chyby, jimiž jsme pustili domácí do dvougólového vedení. Liga národů UEFA Portugalci byli efektivnější, my jsme svoje šance neproměnili, litovali Češi Po akcích, které přišly po levé straně vaší sestavy... Věděli jsme, že nám levá strana nefunguje. Od nominace, z níž vypadla řada hráčů, po zápase se Španělskem, v němž se zranili Zelený a Jankto pak obzvlášť. Portugalci toho dokonale využívali... Skvělými náběhy přes naší levou stranu nás prostě nachytali. Jim prostě nabídnete i minimální šanci a oni vás hned potrestají. Liga národů UEFA Poločas Ronaldovi a spol. stačil. Na Portugalce Češi neměli Prostě extratřída. Světová extraklasa. Poznali jsme to na vlastní kůži, jakou třídu představují. Zvlášť v domácím prostředí a s Ronaldem ve svém středu. Ronaldo je prostě modla. Superstar. Foto: Pedro Nunes, Reuters Hvězdný Cristiano Ronaldo v péči Jakuba Brabce.Foto : Pedro Nunes, Reuters Větší než Španělé? Neřekl bych, v něčem jsou lepší, v něčem horší. Portugalci hrají jinak než Španělé, jsou přímočařejší, rychlejší. Španělé jsou jiní v tom, že pořád chtějí balon a jakmile ho ztratí, okamžitě soupeře napadají a nedopřejí jim prostor. Portugalci nám ho dali, ale my toho nedovedli v první půli využít. Báli jsme se hrát, netroufli si na předfinální a průnikové přihrávky. Všechno bylo navíc umocněno Ronaldem, který mužstvo strhne. Po změně stran se hra vašeho celku ale přece jen zlepšila... To je pravda, ne že bychom jim nic nedovolili, ale naše hra se zlepšila, Jurečka a Vlkanova mohli zápas dokonce zdramatizovat. Ale Portugalci mají silný tým s velkými hráči. I přes prohru v Lisabonu musíte být spokojený se ziskem čtyř bodů po odehrání první poloviny zápasů. Každý bod je zlatý a my máme čtyři. Jsem za ně rád a věřím, že se nám podaří vydolovat ještě nějaké.

Reklama