Hořký rozchod. Messi skončí v PSG, klub s ním neprodlouží smlouvu

Lionel Messi po letošní sezoně opustí klub Paris St. Germain, kde mu vyprší kontrakt. Vedení klubu, které argentinskou hvězdu v úterý suspendovalo na dva týdny kvůli neschválené cestě do Saúdské Arábie, podle deníku L'Équipe nechystá uplatnění opce a prodloužení smlouvy o další rok. Podle spekulací by mohl mistr světa z loňského roku zamířit zpět do Barcelony, v cestě ale stojí finanční záležitosti.

Foto: Handout, Reuters Lionel Messi odjel s rodinou do Saúdské Arábie plnit roli ambasadora cestovního ruchu.

Článek Messi naštval vedení klubu svým odjezdem do Rijádu po nedělní prohře s Lorientem (1:3) a absencí na tréninku zkraje týdne. Argentinská hvězda odcestovala do Saúdské Arábie s rodinou, aby si splnila povinnosti ambasadora turistického ruchu, a PSG reagovalo suspendací na dva týdny, po které Messi nesmí ani trénovat a má zastavený plat. Sedminásobný držitel Zlatého míče oblékal dres pařížského velkoklubu v uplynulých dvou sezonách a ještě během loňského mistrovství světa v Kataru jeho zástupci jednali s vedením o prodloužení smlouvy. Pozici argentinského idolu ale výrazně oslabilo vyřazení PSG z Ligy mistrů už v osmifinálovém souboji s Bayernem a výlet do Saúdské Arábie byl symbolickou poslední kapkou. La une du journal L'Équipe du jeudi 04 mai Lire l'édition > https://t.co/otsJivvN33 pic.twitter.com/BfOP5158dt — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 4, 2023 Podle deníku L'Équipe Messi termín cesty do Rijádu dvakrát změnil s ohledem na fotbalový program a i nyní požádal vedení o svolení k cestě. Jeho žádost ale byla s ohledem na slabé výsledky zamítnuta, 35letý špílmachr ale přesto odjel. Klub poté svou ostrou reakci vysvětlil jako vzkaz pro všechny klubové hvězdy, jejichž manýry nehodlá tolerovat. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. Messi za PSG odehrál 71 zápasů, v nichž zaznamenal 31 gólů a 34 gólových přihrávek. V loňském roce pomohl Pařížanům k mistrovskému titulu. Po suspendaci by se na trávníku mohl představit ještě ve třech závěrečných ligových kolech. Jako logický se nyní jeví návrat Messiho do Barcelony, v jejímž dresu se stal klubovou ikonou. Už před dvěma lety se ale jeho společná cesta s katalánským velkoklubem rozdělila kvůli omezeným finančním možnostem diktovaných rozpočtovým stropem. A stejný problém vyvstává i nyní. Podle expertů je přesto nejpravděpodobnější setrvání argentinské hvězdy v Evropě, přestože se již vynořily spekulace na možný přestup do Saúdské Arábie či zámořské MLS. Francie Ťafka pro Messiho! Kvůli cestě do Arábie si dva týdny nekopne