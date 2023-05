Messi dostal za titul mistra světa dva sportovní Oscary

"Je to mimořádné ocenění. Zvlášť proto, že se světové sportovní ceny Laureus letos udělují v Paříži, ve městě, které mou rodinu přivítalo v roce 2021, když jsem sem přišli," uvedl Messi, jenž druhou sezonu hraje za místní Paris Saint-Germain. "Chci poděkovat všem svým spoluhráčům. Nejen těm z národního týmu, ale také z PSG. Nic z toho bych nedosáhl sám a jsem rád, že se o to všechno s nimi můžu podělit," dodal bývalý dlouholetý hráč Barcelony.

Ocenění Messi převzal v den, kdy se po týdnu vrátil do tréninku s PSG. Hvězdného útočníka jeho klub suspendoval a vyřadil z kádru kvůli cestě do Saúdské Arábie, na kterou se vydal bez souhlasu zaměstnavatele. Messi se za to následně veřejně omluvil a původní dvoutýdenní suspendace mu byla zkrácena.