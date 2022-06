Messi marně hledá ztracenou formu. Covid na mně zanechal následky, tvrdí

Před letošní sezonou se postaral o pořádný poprask. Spojení Barcelony a Lionela Messiho bylo definitivně u konce. Hvězdný Argentinec se poprvé v dospělém fotbale vydal mimo Pyrenejský poloostrov, zlákalo ho francouzské Paris Saint-Germain. V tamním celku měl společně s Neymarem a Kylianem Mbappém utvořit úderné ofenzivní trio, které ještě před začátkem sezony budilo respekt široko daleko.

„Odchod z Barcelony se stal a byla to náročná změna. Byl to pro mě těžký rok, nebylo snadné se přizpůsobit. V Barceloně jsem měl spoluhráče, se kterými jsem hrál několik let. Znali jsme se nazpaměť. Tady bylo pro mě všechno nové," popisuje Messi v rozhovoru pro TyC Sports.

Výkony argentinského forvarda ale zůstaly dlouhou dobu za očekáváním. Během 34 zápasů v dresu pařížského celku se dohromady prosadil jedenáctkrát, v dalších čtrnácti případech asistoval. Čísla, na které nebyl Argentinec z Barcelony zvyklý. „Do klubu jsem přišel pozdě. Pak jsem se zranil, byl jsem chvíli mimo a nedokázal jsem odehrát tři zápasy v řadě," vysvětluje své začátky v novém klubu.

Další ránou byla lednová nákaza covidem-19, kvůli které Messi vynechal hned šest duelů. I proto se Argentinec nemohl dostat do ideální formy. „Zanechalo mi to následky na plicích. Vrátil jsem se a trvalo to asi měsíce a půl, aniž bych mohl pořádně běhat," líčí sedminásobný držitel Zlatého míče, který to s návratem na fotbalové trávníky hodně uspěchal.

„Vrátil jsem se dřív, než jsem měl. Chtěl jsem se dát rychle do pořádku, ale byla to chyba, zhoršilo se to kvůli tomu. Nemohl jsem to vydržet, chtěl jsem běhat a trénovat, ale bohužel se to zhoršilo," dodal Messi, který i nadcházející sezonu stráví v barvách PSG.

Foto: @AkholBackup97, Twitter Argentinský útočník Lionel Messi po vyhraném finále s Brazílií na mistrovství světa Jižní Ameriky.Foto : @AkholBackup97, Twitter