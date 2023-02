Messi v nastavení zařídil výhru PSG, Neymar se zranil

GLOSA: Ztráta v Teplicích: nejistý Santos, matný střed. Slavia ale na jaře netrefuje sestavu obecně

„Je to na jaře jako přes kopírák. Základní sestavě to drhne, obrat přichází až s náhradníky. Podle tohoto scénáře „jela" fotbalová Slavia také v sobotu v Teplicích, kde do druhého poločasu vyběhla se čtyřmi změnami oproti zahajovací jedenáctce. Jenže na Stínadlech stihla už jen srovnat z penalty. Pro mnohé jde o nečekanou, šokující ztrátu. Jenže...