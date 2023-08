Matoušek přepsal historii, zásah ale neslavil: Kdybychom nevěřili v obrat, něco je špatně

„Ale nepotkali jsme se, takže jsme se o tom vůbec nebavili," odmítl rychlonohý křídelník, že by se po zápase od klubové legendy dočkal pochvalných slov. Stejně by nešlo o předání pomyslného žezla. Na trůnu, vyhrazeném pro posledního klokaního střelce v pohárech, totiž nyní sedí stoper Antonín Křapka, jenž se prosadil na počátku druhé půle...

Zpět k Matouškovi, který dlouhá léta čekání na branku v pohárech utnul. Čiperný forvard po šestadvaceti minutách hry srovnal na 1:1 (v součtu dvojutkání snížil na 1:4), když ve skluzu usměrnil do sítě milimetrový pas Martina Hály napříč vápnem. Namísto toho, aby si chvíle plné euforie před bouřícími tribunami užil, se ale ihned vydal donést míč na půlící čáru tak rychle, jak jen to bylo možné.

Demonstroval tak, že zelenobílý celek stále vyhlížel statisticky nepravděpodobný obrat. „Kdybychom v to nevěřili, je něco špatně. Kolikrát už se stalo, že některé týmy takový výsledek otočily. Vzpomeňme na Ligu mistrů, zápasy Liverpoolu s Barcelonou nebo Barcelony s PSG," připomněl slavné otáčky skóre z nedávné minulosti. „Po vyrovnání jsme pořád mohli dát tři branky a dostat duel do prodloužení."

Osud ale Bohemians nakloněn nebyl. Namísto toho se opět ozvala jejich letošní Achillova pata, tedy inkasovaná branka v závěru poločasu, o kterou se postaral hostující Faris Moumbagna. „To jsou blbé góly a sráží nás. Těžko se to hodnotí, vychází to buď z našich chyb, případně standardních situací," mrzelo Matouška.

Ale pozor, jeho slova se v žádném případě nedají považovat za nepříliš kolegiální kritiku kolegů z obranné řady. Ba naopak, Matoušek si sám sypal popel na hlavu za to, že neskóroval již v prvním utkání na půdě Bodö, kdy mohl v samostatném úniku otevřít gólový účet dvojzápasu. „Venku to beru na sebe. Kdybych tu šanci dal, možná by se to celé vyvíjelo jinak a nepřivezli bychom sem výsledek 0:3," prohlásil sebekriticky.