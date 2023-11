Brankář Kinský o smolném podzimu: Červená karta mi pomohla. Začal jsem se sebou něco dělat

Vypadáte odpočatě a odhodlaně. Jak moc složité bylo ustát dlouhou pauzu?

Už ve čtrnácti jsem osm měsíců nehrál kvůli růstovým problémům. Byla to dobrá zkušenost: naučil jsem se nepanikařit ve chvílích, kdy se věci nevyvíjí tak, jak bych si představoval. Vždycky záleží na úhlu pohledu. Můžete naříkat, že přicházíte o hodně, nebo to můžete vzít z druhé strany: když nemůžu hrát fotbal, zaměřím se na něco jiného. Takhle mě to táta učil od dětství.

Takže jste už od otce, bývalého reprezentačního brankáře, další rady nepotřeboval?

Jasně, volali jsme si. S mamkou taky. Ale to hlavní vím sám. Z nejhoršího už jsem venku, trénuju naplno a nic mě nelimituje.

Dlouho jste tuhle větu nemohl vyslovit. Na konci minulé sezony, v které jste si s druholigovým Vyškovem zahrál baráž o postup, vám začaly vleklé problémy.

Sešlo se toho víc. Cítil jsem koleno a konec sezony jsem hrál na dluh. Odchytal jsem baráž a chtěl jsem i na EURO jednadvacítek, jenže po magnetické rezonanci jsem věděl, že si budu muset dát pauzu. Doktoři mi řekli, že mám skokanské koleno z přetížení a tvrdých povrchů. Počítal jsem s tím, že si včetně mistrovství Evropy dám třítýdenní volno a pak normálně začnu přípravu v Pardubicích, jenže…

Jenže?

Nelepšilo se to. Pokaždé jsem byl rád, že jsem vůbec dotrénoval. Odchytal jsem v lize první kolo a ve druhém jsem dostal červenou kartu.

V zápase s Jabloncem jste vyběhl proti Vachtangovi Čanturišvilimu, ovšem místo míče jste ho ve výskoku nohou zasáhl do hlavy. Čekal jste trest na čtyři zápasy?

Doufal jsem, že to bude méně, protože do hlavy jsem ho nezasáhl. Přišel delší míč za obranu a myslel jsem, že u něj budu dřív. Špatně jsem to odhadl. Z čistě osobního hlediska: asi to tak mělo být, abych se svým zdravím konečně začal něco dělat.

Přišly další komplikace?

V noci před zasedáním disciplinárky, která měla rozhodnout o trestu za červenou, mi začal otékat loket a dostal jsem teplotu. V předchozích dnech jsem to přehnal v posilovně, ale i tak jsem věděl, že tělo nereaguje správně. Z krve mi pak zjistili přechozenou mononukleózu. Měl jsem štěstí, že jsem se přes pardubického trenéra Kováče dostal k profesoru Kolářovi, chodil jsem k němu na sono a injekce.

Takže jste se zařadil mezi jeho VIP pacienty?

Musím říct, že pověst, která pana profesora předchází, je pravdivá. Největší díky patří mému privátnímu týmu: kondičnímu trenérovi Lukáši Stránskému a Romaně Kučerové s Pavlínou Novotnou. Od nějakých dvanácti nebo třinácti let s nimi řeším úplně všechno. Znovu mi pomohli a jsem jim za to vděčný. Stejně tak Pardubicím: klub mi dal čas a netlačil na mě, díky tomu jsem mohl být v klidu.

Byl jste v klidu i při sledování červnového EURO jednadvacítek? Vaši parťáci skončili už ve skupině, přestože mohli postoupit do čtvrtfinále a třeba se i dostat na olympiádu.

Sledoval jsem doma všechny zápasy. Mrzelo mě, že v Gruzii nejsem, chtěl jsem být u toho. Na druhou stranu jsem věděl, že v jednadvacítce budu moct pokračovat. I tohle pro mě byla motivace, abych se dal co nejdřív dohromady.

Dohromady jste se dal, ovšem v klubu nechytáte. Na to nejste zvyklý, viďte?

Je to nepříjemné. Trénuju proto, abych hrál. Chtěl jsem se v Pardubicích poprat o místo jedničky a zatím jsem odchytal jen dva zápasy… Uvidíme, jak to bude v posledních čtyřech podzimních kolech. Bylo by hezké vrátit se do branky hned po reprezentační přestávce v Jablonci, proti kterému to pro mě na začátku sezony skončilo. A pak? Jsem hráč Slavie a v zimě mi končí hostování, všechno je otevřené.

Je otevřená i kvalifikace na EURO jednadvacítek? Nebojíte se, že vás po třech ztrátách v prvních třech zápasech šampionát zase mine?

Síla týmu je velká a šance pořád žije. Výkony nebyly špatné, ale sráží nás, že jsme ještě nevyhráli. Příští rok to musíme napravit, čeká nás pět důležitých zápasů. Je to jen o nás.

Co si slibujete od testovací partie se Slovenskem?

Potřebujeme vyhrát a nabrat sebevědomí. Taky je fajn, že si můžeme osahat stadion v Hradci, kde by se v březnu měla hrát kvalifikace s Islandem.

Jsou pro vás coby ještě celkem nového Pardubičáka zápasy v Hradci pikantní?