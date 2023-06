EURO do 21 let bez Čvančary, s Kovářem zatím ano. Ševčík v pozici náhradníka

Čvančara po výborné jární části kvůli zdravotním problémům nedohrál závěr sezony, v níž Sparta získala titul. Spekulovalo se, zda se nedá dohromady červenové reprzentační srazy. „Kdyby byl zdravý, jel by jistě za A-tým. Ale nedocestoval ani s nimi," nastínil Suchopárek, že nominace Čvančary na EURO do 21 let zřejmě už déle vyloučena.

Z fotbalistů, kteří by mohli na šampionát jet, jsou v nominaci A-týmu rovněž v červnovém termínu bek Slavie David Jurásek a zástupce Leverkusenu Adam Hložek. Suchopárek zdůraznil, že jakmile se hráč stabilně posune do seniorského kádru, měl by v něm zůstat. U obránce Sparty Martina Vitíka a křídleníka Slavie Matěje Juráska se tentokrát povedlo vyjednat přesun právě na EURO do 21 let.