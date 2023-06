Zatím jen jedna ztráta. Šilhavý si od Lvíčat před jejich EURO znovu vypůjčil slávistické eso

Za normálních okolností by kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý mohl vybrat několik zajímavých mládenců z jednadvacítky a otestovat je v Černé Hoře. Termín i soupeř by na to byl ideální. „Pochopitelně by se to nabízelo, kluci by se mohli předvést," připustil Šilhavý na páteční nominační tiskovce.