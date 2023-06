Lvíčata proti gigantům. Moc lidí jim nevěří, tahle role Česku sedí, říká expert

Zatímco reprezentace Izraele patří k turnajovým outsiderům, naopak Angličané a Němci jsou pasováni do role nejvážnějších aspirantů na celkové prvenství. Česká fotbalová jednadvacítka tak bude k případnému postupu do play off potřebovat sebrat body i jednomu z favoritů.

„Anglie s Německem jsou jasní favorité a pokud by měla vést cesta do čtvrtfinále, tak je potřeba zvládnout jeden zápas s nimi. Samozřejmě za předpokladu, že to pak vyjde i s Izraelem," vysvětluje redaktor Sport.cz Martin Mls.

Přímák s bývalým trenérem reprezentační jednadvacítky Karlem Krejčím před EURO 21Video : Sport.cz

Česká reprezentace zahájí turnaj čtvrtečním duelem proti Anglii. Následovat bude nedělní střet s Německem a zápas s Izraelem, ke kterému dojde příští středu. Bývalý trenér reprezentační jednadvacítky Karel Krejčí věří, že před třetím zápasem bude stále ve hře postup. „Trenér Suchopárek bude klukům zdůrazňovat, aby ve třetím duelu měli ještě možnost o něco hrát," myslí si Krejčí, jenž na pozici hlavního trenéra U21 před dvěma lety skončil.

Hosté pořadu Přímák si uvědomují, že české mládence nečeká nic jednoduchého. „Myslím si, že český tým ani v jednom vyloženě nepropadne. Očekávám odvážné výkony, bude se na co koukat," odhaduje Mls. „Budou to statečná vystoupení, ani proti favoritům to nebude zklamání. Zda to ale bude stačit na postup, to si v tuhle chvíli nejsem jistý. Třeba budu příjemně překvapený," přemítá novinář.

Češi bez generálky před EURO. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Krejčí, který reprezentaci koučoval na posledním EURO a tým skončil ve skupině na třetím místě za Itálií a Španělskem, věří, že hráči mohou překvapit. „Myslím si, že moc lidí jim nevěří. Já ale věřím, že si přivezou dobrou formu a překvapí nás," potěšilo by čtyřiapadesátiletého kouče.