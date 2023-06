Suchopárek před premiérou Lvíčat na EURO: Nesmíme podlehnout tomu, že Anglie je favorit

Teď si musíme respekt soupeře vynutit my. Máme kvalitu i charakter a jsme hladoví po úspěchu, cítím z týmu velké odhodlání i energii. Třetí utkání s Anglií bude z naší strany určitě nejlepší. Chce to aktivitu od úvodních minut a dobrou organizaci hry. A samozřejmě vstřelit víc gólů než soupeř. (usmívá se)

Máme o ní jasno my i hráči. Snažíme se pracovat tak, aby do toho všichni šli na sto procent a věřili, že můžou týmu pomoct i jako střídající náhradníci. Důležitý bude ještě jeden detail: nesmíme podlehnout euforii nebo naopak negativnímu vývoji. Z kvalifikace si dobře pamatujeme, že jsme v prvním zápase s Anglií poměrně brzy rezignovali a soupeř nás potrestal.

Patří k velkým talentům našeho fotbalu, ale teď s námi není. Pokud by někdo na levém beku hrál přes nohu, byl by to částečně handicap, ovšem i Angličané to takhle mají na křídlech. Máme v týmu kvalitní hráče, kteří jsou schopní nastoupit i na jiných postech. Takhle to bylo i během přípravy a ukázalo se, že kluci dokážou zvládnout role, na které nebyli zvyklí. Na všech postech bude důležitá hlavně naše mentální síla a nastavení hráčů. Nesmíme podlehnout tomu, že soupeř je favorit.