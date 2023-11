Suchopárek věří v úspěšný rok. Alkoholový večírek áčka? Řešili jsme ho, přiznává

Jak jste utkání viděl vašima očima?

Šlo o velmi dobrý zápas s kvalitním soupeřem. Na naší straně byla převaha do nějaké šedesáté, možná sedmdesáté minuty. Pak jsme se spíše soustředili na to, abychom výsledek ubránili. I když do hráčů se snažíme dostat, aby se nebáli ani v takových případech hrát nahoru. I tak jsme ale mohli přidat i třetí, čtvrtou branku, jen jsme se o to připravili sami, konkrétně menším důrazem a nepřesnou střelbou.

Oproti neúspěšným utkáním kvalifikace byl posun v útočné fázi zřejmý, defenziva ale občas skřípala. Je to důkazem jakési změny filozofie?

Naši ofenzivní hráči jsou nastavení tak, že hodně vypínají ze hry. Když vám v defenzivní fázi vypnou tři až čtyři, je to problém. Bavíme se o tom, rozebíráme to. Zatím to ale v sobě nemají, možná i proto tolik nehrají v klubech. Navíc tím, jak se snažíme o aktivní napadání, časem také docházejí síly. Ke konci zápasu pak rozehrávku končíme u našeho brankáře a jen nakopáváme. Což je špatně.

Foto: David Taneček, ČTK Česká jednadvacítka se s fotbalovým rokem 2023 rozloučila výhrou 2:1 v přáteláku se Slovenskem.

Sázíte i na klubovou chemii? První branka po ose Višinský-Alijagić padla souhrou bývalých slávistů, střelec druhého gólu Kabongo zase zná svého asistenta Vydru ze společného působení ve Spartě.

Chemii se snažíme dávat dohromady, a to i mimo hřiště. Tohle soustředění nás hodně posunulo. Když se vyhrává, pracuje se s tím daleko lépe. Ale součinnost hráčů vnímáme. Dnes byla prakticky celá pravá strana z Brna. Od stopera Endla, přes beka Koželuha až po Kronuse.

Zůstaňme u Vydry, konkrétně jeho parádní průnikovky před vítězným gólem Kabonga. Ta asi zasloužila řádně ocenit…

I proto Patrik nastupuje ve středu pole. Může plnit i roli stopera, ale potřebujeme kreativitu. Má nadstandardní věci co se týče vyjetí do prostoru, otáčení hry, střelby ze střední vzdálenosti. Je velmi silný na míči, tahle přihrávka toho byla důkazem.

První zásah jste si připsali po rohovém kopu. Pilovali jste během tohoto srazu právě standardky?

Ano, trochu jinou formou než předtím. Hráči jsou před každou standardkou domluvení, předtím se více objevovaly nahodilé věci. Máme kvalitu co se týče zahrávání - třeba Denis Višinský je kopal výborně - tak skvělé hlavičkáře i ty, co to dovedou doklepnout.

V posledních dnech otřásl A-týmem reprezentace skandál ohledně alkoholového dýchánku trojice Brabec, Coufal, Kuchta. Řešil jste to nějak s vašimi svěřenci?

Krátce jsme se tomu věnovali. Myslím, že hráči jsou v tomhle ohledu dost zpacifikovaní. Ale samozřejmě jsou mladí. To jsme byli my taky. Zmíněnou trojici vůbec neomlouvám, ale za mě je doba hnusná. Když uděláte chybu, můžete hned končit.

Zpět k příjemnějším tématům. Věříte, že vás výhra do příštího roku může nakopnout?