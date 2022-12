Minule stříbro, teď bronz. Dalič věnoval další chorvatskou medaili legendárnímu trenérovi: Je pro vás, šéfe!

Když se před mistrovstvím světa mluvilo o favoritech, Chorvatsko mezi ně nepatřilo. Další medaile? To by byl zázrak. A přece se stal! U Jadranu se po stříbru z předchozího mundialu slaví bronz. „Má cenu zlata,“ usmál se trenér Zlatko Dalič. Když před pěti lety nastupoval do funkce, kdekdo o něm pochyboval. Teď je znovu národním hrdinou.

Foto: Hassan Ammar, ČTK/AP Trenér chorvatské fotbalové reprezentace Zlatko Dalič (vpravo) a hvězdný Luka Modrič pózují po vítězství v utkání o 3. místo na MS v Kataru.Foto : Hassan Ammar, ČTK/AP