Mourinhova šedesátka. Do penze se nechystá, jedna zajímavá trenérská položka mu pořád ještě chybí

Před časem prohlásil: „V šedesáti skončím.“ José Mourinho má kulatiny poslední lednový čtvrtek – a na důchod to nevypadá. Jeden z nejúspěšnějších trenérů naší doby hraje s AS Řím o vstupenku do Ligy mistrů a je hladový po dalších trofejích. Do šedesátky jich stihl 26. Jak může vypadat budoucnost portugalského svéráze?

Foto: Vlastimil Vacek, Právo José Mourinho se během pestré trenérské kariéry podíval i do Česka: v srpnu 2013 jeho Chelsea v pražském Edenu prohrála bitvu o evropský Superpohár s Bayernem.Foto : Vlastimil Vacek, Právo