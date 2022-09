Mourinho rapperem? Portugalský trenér zazářil v novém hudebním klipu

Fotbalový trenér José Mourinho se se svou takřka zlidovělou hláškou, kterou odmítl komentář k výkonu rozhodčího, dostal do skladby britského rappera Stormzyho. Současný kouč AS Řím si dokonce ve videu doprovázejícím píseň "Mel Made Me Do It" střihnul malou roli.

Foto: ESPN FC Fotbalový trenér José Mourinho (vpravo) v hudebním klipu britského rappera Stormzyho.Foto : ESPN FC

Článek Rapper Stormzy v desetiminutové skladbě, jež byla v pátek zveřejněna na YouTube, využil nahrávku Mourinhova výroku z doby působení v Chelsea v roce 2014. Po prohraném utkání s Aston Villou, v němž byli jeho dva hráči vyloučeni, Mourinho v televizním rozhovoru uvedl: "Raději nebudu nic říkat. Kdybych něco řekl, měl bych velký malér, a já se nechci dostat do velkého maléru." Mourinhova hláška získala postupem času takřka kultovní status a stále koluje po sociálních sítích. Začátkem měsíce ji například použil mistr světa v šachu Magnus Carslen, aby naznačil, že podezřívá jednoho ze svých soupeřů z podvádění. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. Bývalý trenér Manchesteru United a Realu Madrid Mourinho se v klipu ke skladbě objevil po boku Stormzyho a jeho doprovodu, všichni s gestem mlčení s ukazováčkem před sevřenými rty. "Při natáčení camea pro Stormzyho nové video jsem se dobře pobavil. Byla to skvělá zábava," uvedl Mourinho na instagramu. Portugalský kouč není ve videu jedinou sportovní celebritou. Menší role v něm mají bývalý hvězdný jamajský atlet Usain Bolt, britská sprinterka Dina Asherová-Smithová a někdejší fotbalový útočník Ian Wright.

