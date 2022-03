Fotbalisté Polska podle médií budou hrát rovnou až finále play off o MS

Fotbalisté Polska pravděpodobně budou hrát rovnou až ve finále play off o postup na mistrovství světa v Kataru. Po vyřazení Ruska, s nímž se původně měli utkat v semifinále, jim zřejmě FIFA žádného jiného soupeře v "české" větvi baráže nepřidělí. S odkazem na zákulisní informace to uvedla polská média. Ve finále by si Poláci zahráli o účast na šampionátu proti vítězi druhého semifinále mezi Švédskem a Českem.

Foto: Andreas Gebert, Reuters Polský útočník Robert Lewandowski tleská fanouškům po výhře Bayernu ve 23. kole Bundesligy. Ilustrační foto. Foto : Andreas Gebert, Reuters

